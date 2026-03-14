«Mais fermez-là !» : Il s’attaque en direct aux «faux caïds» de l’OM !

Axel Cornic

La fin de saison de l’Olympique de Marseille s’annonce sou tension. Sans la Ligue des Champions et surtout sans la Coupe de France, les Marseillais n’ont plus qu’un seul objectif avec le podium de Ligue 1. Et les récentes victoires des hommes d’Habib Beye n’ont pas vraiment rassuré les supporters...

Depuis l’arrivée d’Habib Beye, Marseille a relevé la tête en Ligue 1, reprenant la troisième place à l’OL. Mais le plus dur est à venir pour l’OM, surtout quand on voit le comportement de certains joueurs sur le terrain depuis quelques matchs. Et comme souvent, Leonardo Balerdi est concerné.

OM : Habib Beye lance un appel à l’aide, «on aura besoin d’eux» https://t.co/BcV5LHTl73 — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

L’OM gagne, mais... L’ancien capitaine de l’OM, destitué au profit de Pierre-Emile Højbjerg, est souvent pointé du doigt par les supporters. Mais il n’est pas le seul, puisque c’est tout le secteur défensif qui a déçu cette saison avec également Facundo Medina, annoncé pourtant comme l’une des recrue phare du dernier mercato estival. Celui qui pourrait couter près de 22M€ au club, n’a en effet que 19 rencontres toutes compétitions confondues depuis sa signature. Et les deux Argentins ont une nouvelle fois livré une prestation assez délicate face à l’AJ Auxerre (1-0), lors de la dernière journée de Ligue 1.