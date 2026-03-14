OM : Il balance sur Canal+, la sortie qui ne va pas plaire à Habib Beye

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après s’être imposé contre l’OL (3-2) et Toulouse (0-1), l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive en championnat vendredi lors de la réception d’Auxerre (1-0), pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Un bon bilan sur le plan comptable pour Habib Beye, mais la sortie d’un journaliste de Canal+ risque de lui faire moins plaisir.

9 points sur 12 possibles et un deuxième clean sheet d’affilée obtenu vendredi face à Auxerre (1-0), le bilan d’Habib Beye est plutôt bon depuis qu’il a été nommé entraîneur de l’OM le 18 février dernier. Un premier mois marqué tout de même par l’élimination dès les quarts de finale de la Coupe de France, que le club avait l’ambition de remporter. Au-delà des résultats, certains observateurs ont du mal à voir la patte du technicien sénégalais depuis qu’il est revenu à Marseille.

"Je ne vois pas du tout ce qu’il apporte… Peut-être que ça viendra, mais pour le moment, c’est anecdotique" 🗣️



Pour Bertrand Latour, la patte d’Habib Beye ne se fait pas encore ressentir à Marseille !



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« Pour le moment, son apport est anecdotique » « Je ne vois pas du tout ce qu’il apporte. Pour moi, ce n’est pas du tout la victoire acquise tout ou partie grâce au travail de l’entraîneur. Marseille est une équipe supérieure à Auxerre, et au bout d’un moment l’équipe finit par gagner. Mais je ne vois pas ce qu’il apporte, peut-être que ça viendra, mais pour le moment, son apport est anecdotique », a déclaré Bertrand Latour sur le plateau du Late Football Club.