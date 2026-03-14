OM : Habib Beye lance un appel à l’aide, «on aura besoin d’eux»

Nommé entraîneur de l’OM mi-février, Habib Beye avait deux objectifs à remplir d’ici à la fin de la saison : remporter la Coupe de France et se qualifier en Ligue des champions. Le premier n’est déjà plus atteignable et en ce qui concerne le second, le technicien sénégalais sait ce dont lui et ses joueurs auront besoin dans les prochaines semaines.
Avec une troisième victoire consécutive et un deuxième clean sheet d’affilée en championnat, on pourrait penser que l’OM s’est rassuré vendredi soir lors de la réception d’Auxerre (1-0), mais la prestation des Olympiens n’a pas de quoi donner beaucoup de motifs d’espoir. Il faut dire que le contexte était particulier, entre banderoles hostiles et grève des encouragements pendant la première période. « 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations », pouvait-on lire du côté du Virage Sud du Vélodrome.
« Vous avez envie que ça s'emballe, que ce Vélodrome s'emballe, mais il n'y a pas cette ferveur-là »
« C'est dur pour tout le monde, même lorsque vous êtes sur le côté et que vous les regardez, vous avez envie que ça s'emballe, que ce Vélodrome s'emballe, mais il n'y a pas cette ferveur-là », a regretté Habib Beye en conférence de presse après la rencontre. L’entraîneur de l’OM est tout de même satisfait de la réaction de ses joueurs en deuxième mi-temps. « On le savait mais ça a été difficile pour trouver ce supplément d'âme qu'on a eu en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, je veux vraiment féliciter mes joueurs d'avoir été capables en deuxième mi-temps, dans ce contexte, de hausser le rythme, hausser la qualité de notre jeu. »
« On espère que ce soutien arrive très vite parce qu'on a vraiment besoin de ce Vélodrome »
Pour pouvoir remplir l’objectif de l’OM, terminer sur le podium et donc se qualifier en Ligue des champions, Habib Beye estime en revanche que cela passera par le soutien des supporters : « Je ne fais pas un appel à nos supporters mais on a vraiment besoin de ce soutien-là. Mais si aujourd'hui ils doivent entendre un message de ma part et ils savent que ce message sera authentique et qu'on aura, quoi qu'il arrive, besoin d'eux, ils le savent, à nous de faire ce qu'il faut. Mais on espère que ce soutien arrive très vite parce qu'on a vraiment besoin de ce Vélodrome avec la force qu'il nous donne pour être l'équipe qui doit être à l'arrivée en Ligue des champions parce que c'est l'objectif du club. »