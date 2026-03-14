OM : Habib Beye lance un appel à l’aide, «on aura besoin d’eux»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nommé entraîneur de l’OM mi-février, Habib Beye avait deux objectifs à remplir d’ici à la fin de la saison : remporter la Coupe de France et se qualifier en Ligue des champions. Le premier n’est déjà plus atteignable et en ce qui concerne le second, le technicien sénégalais sait ce dont lui et ses joueurs auront besoin dans les prochaines semaines.

Avec une troisième victoire consécutive et un deuxième clean sheet d’affilée en championnat, on pourrait penser que l’OM s’est rassuré vendredi soir lors de la réception d’Auxerre (1-0), mais la prestation des Olympiens n’a pas de quoi donner beaucoup de motifs d’espoir. Il faut dire que le contexte était particulier, entre banderoles hostiles et grève des encouragements pendant la première période. « 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations », pouvait-on lire du côté du Virage Sud du Vélodrome.

« 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations »



Virage Sud #OMAJA pic.twitter.com/QsWNKmN2vc — ludo (@TopLu28__) March 13, 2026

« Vous avez envie que ça s'emballe, que ce Vélodrome s'emballe, mais il n'y a pas cette ferveur-là » « C'est dur pour tout le monde, même lorsque vous êtes sur le côté et que vous les regardez, vous avez envie que ça s'emballe, que ce Vélodrome s'emballe, mais il n'y a pas cette ferveur-là », a regretté Habib Beye en conférence de presse après la rencontre. L’entraîneur de l’OM est tout de même satisfait de la réaction de ses joueurs en deuxième mi-temps. « On le savait mais ça a été difficile pour trouver ce supplément d'âme qu'on a eu en deuxième mi-temps. Aujourd'hui, je veux vraiment féliciter mes joueurs d'avoir été capables en deuxième mi-temps, dans ce contexte, de hausser le rythme, hausser la qualité de notre jeu. »