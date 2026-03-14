F1 : Verstappen fait paniquer Red Bull, «c’est incontrôlable»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Max Verstappen a terminé 8ème de la séance de qualifications du Grand Prix de Chine. Le quadruple champion du monde est clairement en difficulté sur ce début de saison, et ne cache pas sa colère. Le pilote néerlandais a tiré un constat plus qu’alarmant concernant le niveau de la monoplace conçue par Red Bull cette saison.

Un véritable calvaire. Quadruple champion du monde d’affilée puis vice-champion du monde en 2025, Max Verstappen vit un début de saison 2026 catastrophique. Le Néerlandais n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation, mais ne prend également aucun plaisir à bord de sa nouvelle monoplace. Après une piteuse 8ème place obtenue sur la grille ce samedi à l’occasion des qualifications du Grand Prix de Chine, ce dernier a tenu des mots très durs à l’égard du niveau affiché par l’écurie autrichienne.

It's Kimi Antonelli who will lead the field away! 👏



Here's how the drivers will line up for tomorrow's Chinese Grand Prix ⬇️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/xtr2v4hbxn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

« La voiture est impossible à conduire » « Je n’ai pas beaucoup de mots pour le moment, honnêtement. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Nous avons probablement la dégradation des pneus la plus élevée de tout le plateau, ce qui est tout simplement incontrôlable, et il y a aussi d’autres éléments sur la voiture pour lesquels, je dirais, nous ne sommes pas bien préparés. C’était complètement nul. Il n’y a même pas besoin d’en parler. Je n’avais aucun équilibre et aucune adhérence. Les pneus étaient aussi complètement détruits. Le côté positif ? Je découvre les couleurs de certaines voitures. La voiture est impossible à conduire. Nous n’avons jamais eu quelque chose d’aussi mauvais, avec tous ces problèmes réunis. En termes de rythme, c’est un désastre », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.