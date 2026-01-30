Coupe du Monde : BeIN Sports sort le chéquier pour contrer Ligue 1+ !

Alors que la Coupe du monde 2026 aux États-Unis approche à grands pas, la lutte pour ses droits TV en France fait rage. Si Ligue 1 +, chaîne de la LFP, tiendrait un accord à hauteur de 20M€ avec la FIFA pour sa diffusion, BeIN Sports ne compte pas se laisser faire, et a riposté. Explications.
Si la saison 2025-2026 bat son plein, dans l’esprit de nombreux joueurs et observateurs, la Coupe du monde 2026 est déjà bien présente. Cette nouvelle édition du mondial se tiendra aux États-Unis et s’annonce comme excitante. En France, c’est désormais la bataille pour savoir quelle chaîne diffusera les rencontres de ce mondial. Au cours des derniers jours, le journal l’Equipe a lâché d’importantes révélations à ce sujet.
Ligue 1 + tient un accord avec la FIFA ?
En effet, le quotidien sportif révélait il y a peu que Ligue 1 + avait conclu un pré-accord avec la FIFA à hauteur de 20M€ pour la diffusion de 50 matchs en exclusivité sur la chaîne détenue par la LFP donc. Mais alors que depuis plusieurs éditions, BeIN Sports détenait la plupart des rencontres de la Coupe du monde diffusées en France, la chaîne que préside Nasser Al-Khelaïfi compte bien riposter dans ce dossier épineux des droits TV.
BeIN contre-attaque !
A en croire les dernières révélations de RMC Sport, BeIN Sports prépare ainsi une contre-offensive face à cette offre de 20M€ de Ligue 1 +. En effet, la chaîne qatarie a elle aussi soumis une offre auprès de la FIFA afin de diffuser l’intégralité de la compétition sur ses antennes l’été prochain. Cette proposition serait, à en croire les indiscrétions de RMC, supérieure aux 20M€ proposés par Ligue 1 + auprès de l’instance. Reste désormais à savoir quel sera le verdict de ces deux offres, même si du côté de la FIFA, on ne confirme aucune des deux, sachant que l’instance ne communique quasiment jamais autour des propositions qu’elle reçoit pour les droits TV.