Procès avec Daniel Riolo : Didier Deschamps ne lâche pas l’affaire !

Ce vendredi 30 janvier 2026 sonne comme une victoire pour l’éditorialiste Daniel Riolo. Ce dernier a en effet été relaxé à l’occasion de son procès pour diffamation l’opposant au sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Cependant, l’affaire ne risque pas de se terminer alors que l’avocate du coach français a rapidement évoqué une contre-attaque. Explications.
Comme un air de victoire pour Daniel Riolo. Attaqué en justice par Didier Deschamps pour diffamation, le célèbre éditorialiste de RMC a été relaxé ce vendredi. Pour rappel, en janvier 2023, Riolo avait qualifié le sélectionneur de l’équipe de France de « menteur », affirmant également que Deschamps était impliqué dans de nombreuses et étranges affaires du football français.
Riolo relaxé dans son procès l’opposant à Didier Deschamps
Ce vendredi, la justice a donc rendu son délibéré. « Il ressort de ces propos, exprimés sous forme d'anathèmes et en des termes blessants, une volonté de jeter le discrédit sur Didier Deschamps, dans des conditions qui caractérisent un jugement de valeur et un procès d'intention. Ces propos, s'ils sont péjoratifs et ont pu de ce fait légitimement heurter la partie civile, ne peuvent être considérés comme diffamatoires, de sorte qu'il convient de renvoyer les prévenus des fins de la prévention », est-il écrit dans ce dernier.
Le sélectionneur compte faire appel
Cependant, Daniel Riolo n’est pas encore tiré d’affaires. L’avocate de Didier Deschamps, Isabelle Wekstein, a annoncé dans la foulée du délibéré, que son client ferait appel de ce verdict. « Didier Deschamps a pris connaissance du jugement rendu ce jour par le Tribunal de Grande Instance de Paris et a décidé de faire appel », écrit-elle. Car si la diffamation n’a pas été validée, les juges ont tout de même reconnu que « ces propos, exprimés sous forme d'anathèmes et en des termes blessants, une volonté de jeter le discrédit sur Didier Deschamps ». Affaire à suivre de près donc entre le sélectionneur des Bleus et la star de l’émission l’After Foot.