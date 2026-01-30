Procès avec Daniel Riolo : Didier Deschamps ne lâche pas l’affaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi 30 janvier 2026 sonne comme une victoire pour l’éditorialiste Daniel Riolo. Ce dernier a en effet été relaxé à l’occasion de son procès pour diffamation l’opposant au sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Cependant, l’affaire ne risque pas de se terminer alors que l’avocate du coach français a rapidement évoqué une contre-attaque. Explications.

Comme un air de victoire pour Daniel Riolo. Attaqué en justice par Didier Deschamps pour diffamation, le célèbre éditorialiste de RMC a été relaxé ce vendredi. Pour rappel, en janvier 2023, Riolo avait qualifié le sélectionneur de l’équipe de France de « menteur », affirmant également que Deschamps était impliqué dans de nombreuses et étranges affaires du football français.

🚨 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗦 𝗔 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗗𝗘́ 𝗗𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟 ! 🇫🇷 ⚖️



« 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 𝗮 𝗽𝗿𝗶𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗻𝗮𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝘂 𝗷𝘂𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝗻𝗱𝘂 ce jour par le Tribunal de Grande Instance de Paris et 𝗮 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝗱𝗲́ 𝗱𝗲… https://t.co/o8PQDscSHL pic.twitter.com/dbkffVTnZP — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 30, 2026

Riolo relaxé dans son procès l’opposant à Didier Deschamps Ce vendredi, la justice a donc rendu son délibéré. « Il ressort de ces propos, exprimés sous forme d'anathèmes et en des termes blessants, une volonté de jeter le discrédit sur Didier Deschamps, dans des conditions qui caractérisent un jugement de valeur et un procès d'intention. Ces propos, s'ils sont péjoratifs et ont pu de ce fait légitimement heurter la partie civile, ne peuvent être considérés comme diffamatoires, de sorte qu'il convient de renvoyer les prévenus des fins de la prévention », est-il écrit dans ce dernier.