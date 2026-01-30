«Ils voulaient que je sois condamné», Daniel Riolo dénonce les méthodes du journal L’Équipe

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est un jour spécial pour Daniel Riolo qu’il peut ressentir comme étant une libération. En effet, l’éditorialiste de RMC est enfin fixé sur son sort, lui qui était poursuivi en justice et qui avait plaidé sa cause au tribunal correctionnel de Paris à l’automne dernier devant le procureur de la République comme L’Équipe le souligne ce vendredi. Le quotidien sportif a été attaqué par Riolo sur son compte X.

Le jeudi 20 novembre 2025, Daniel Riolo était jugé pour diffamation. La figure forte de l’After Foot se trouvait au tribunal correctionnel de Paris dans le cadre d’un procès qui l’opposait non pas à L’Equipe… mais à Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur des Bleus avait attaqué en justice Riolo en raison des propos tenus par le principal intéressé il y a plus de trois ans de cela désormais sur les ondes de la radio. Les délibérations ont été effectuées et le verdict a été rendu ce vendredi 30 janvier.

«On aura eu du Trublion, polémiste, provocateur, mais pas journaliste… Sacrée solidarité professionnelle !» « Procès Deschamps - Riolo : L’éditorialiste de RMC est relaxé. Le sélectionneur des Bleus poursuivait Daniel Riolo en justice pour des propos sur le forfait de Karim Benzema au Mondial 2022 ». A cette information qu’il a exhibé sur son compte X par le biais d’une capture d’écran, Daniel Riolo a posté deux emojis de soleil pour signifier que tout va bien et que l’horizon est dégagé. Dans la section commentaires du post, un internaute a retenu l’attention de l’éditorialiste de RMC au sujet d’un traitement de la question qui l’a interpellé dans L’Équipe. « Sébastien Tarrago dans L’Équipe du jour avait du mal avec le terme journaliste. On aura eu du Trublion, polémiste, provocateur, mais pas journaliste… Sacrée solidarité professionnelle ! ».