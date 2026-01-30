«Une nuit, à 3 heures du matin» Zinedine Zidane a vécu un moment «mystique»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant de possiblement entraîner l’équipe de France, Zinedine Zidane en avait fait les beaux jours en tant que joueur. Le mythique numéro 10 des Bleus avait même choisi de sortir de sa retraite internationale en 2005 après avoir arrêté quelques mois plus tôt. Un retour qui avait bien évidemment fait les gros titres. Et voilà qu’au moment d’évoquer sa décision, Zidane avait expliqué avoir vécu un moment « mystique ».

« Il revient ». Voilà quel était le titre de la Une de L’Equipe en 2005 au moment de la décision de Zinedine Zidane de sortir de sa retraite internationale. Quelques mois plus tôt, celui qui jouait au Real Madrid avait dit stop avec l’équipe de France. Mais avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire, Zizou avait décidé de revenir en sélection. Quel a alors été son cheminent de pensée pour faire ce choix ?

« Je me suis soudain réveillé, et là, j'ai parlé avec quelqu’un" C’est pour France Football en 2005 que Zinedine Zidane avait dévoilé les coulisses de sa décision. Et visiblement, ça a été assez particulier pour l’ancien numéro 10 de l’équipe de France, convaincu à la suite d’une rencontre nocturne improbable : « Je ne voudrais pas qu'on en fasse des tonnes là-dessus et qu'on interprète mal ce que j'ai à avouer, mais ce qui m'arrive, en réalité, est assez mystique et m'échappe un peu. C'est même irrationnel et c'est pour cette raison qu'il n'y a que moi qui puisse le ressentir véritablement. Une nuit, à 3 heures du matin, je me suis soudain réveillé, et là, j'ai parlé avec quelqu'un. Mais ça, personne ne le sait. Ni ma femme, ni personne. Ils vont tous le découvrir dans France Football. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne le dirai pas. C'est trop fort ! ».