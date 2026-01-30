«Une nuit, à 3 heures du matin» Zinedine Zidane a vécu un moment «mystique»

Avant de possiblement entraîner l’équipe de France, Zinedine Zidane en avait fait les beaux jours en tant que joueur. Le mythique numéro 10 des Bleus avait même choisi de sortir de sa retraite internationale en 2005 après avoir arrêté quelques mois plus tôt. Un retour qui avait bien évidemment fait les gros titres. Et voilà qu’au moment d’évoquer sa décision, Zidane avait expliqué avoir vécu un moment « mystique ».
« Il revient ». Voilà quel était le titre de la Une de L’Equipe en 2005 au moment de la décision de Zinedine Zidane de sortir de sa retraite internationale. Quelques mois plus tôt, celui qui jouait au Real Madrid avait dit stop avec l’équipe de France. Mais avec la Coupe du monde 2006 en ligne de mire, Zizou avait décidé de revenir en sélection. Quel a alors été son cheminent de pensée pour faire ce choix ?
« Je me suis soudain réveillé, et là, j'ai parlé avec quelqu’un"
C’est pour France Football en 2005 que Zinedine Zidane avait dévoilé les coulisses de sa décision. Et visiblement, ça a été assez particulier pour l’ancien numéro 10 de l’équipe de France, convaincu à la suite d’une rencontre nocturne improbable : « Je ne voudrais pas qu'on en fasse des tonnes là-dessus et qu'on interprète mal ce que j'ai à avouer, mais ce qui m'arrive, en réalité, est assez mystique et m'échappe un peu. C'est même irrationnel et c'est pour cette raison qu'il n'y a que moi qui puisse le ressentir véritablement. Une nuit, à 3 heures du matin, je me suis soudain réveillé, et là, j'ai parlé avec quelqu'un. Mais ça, personne ne le sait. Ni ma femme, ni personne. Ils vont tous le découvrir dans France Football. Jusqu'à mon dernier souffle, je ne le dirai pas. C'est trop fort ! ».
« J'étais comme interdit devant cette force qui dictait ma conduite »
« C'est une énigme, oui, mais ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. C'est quelqu'un que vous ne rencontrerez probablement jamais. Moi-même, je ne m'explique pas cette rencontre. Cette personne existe, mais ça vient de tellement loin. Et là, durant les heures qui ont suivi, j'étais tout seul avec elle et, chez moi, j'ai pris la vraie décision de revenir. C'est à cette heure qu'elle est née ! Je n'avais jamais connu ça, j'étais comme interdit devant cette force qui dictait ma conduite, et j'ai eu comme une révélation : j'ai eu soudain envie de revenir aux sources, à celles de mes débuts dans le foot professionnel, quand je n'étais personne, qu'on ne me connaissait pas et que j'étais tranquille à apprendre mon métier, à grandir. J'ai eu envie de retrouver tout ça, et c'est une force irrépressible qui s'est emparée de moi à ce moment-là. Je devais obéir à cette voix qui me conseillait », expliquait ensuite Zinedine Zidane.