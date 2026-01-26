Zinedine Zidane : Le luxueux contrat qui lui rapporte une fortune !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Devenu plus qu'un joueur de football, Zinedine Zidane s’est transformé en véritable produit marketing. C'est ainsi que l'ancien du Real Madrid a multiplié les campagnes de publicité avec différentes marques. C’était d’ailleurs complètement varié. Zizou a même touché au monde du luxe, de quoi lui rapporter parfois de très grosses sommes.

Bien avant Kylian Mbappé, c’est Zinedine Zidane qui avait prêté son image à Dior. Le champion du monde 98 avait ainsi fait fait une campagne de publicité pour la marque de luxe. Comment tout cela s’est-il déroulé ? En 2008, lors de la biographie non autorisée de Zizou écrite par Besma Lahouri, « Zidane, une vie secrète », on en avait appris plus sur la collaboration entre Zidane et Dior et notamment le chèque encaissé à l’issue de celle-ci par l’ancien du Real Madrid.

« Elle veut Zidane » « En 1998, la directrice des parfums Christian Dior, en allant travailler avenue Hoche, à Paris, est tombée en arrêt sur ces panneaux montrant le champion du monde en train de vanter les mérites des packs de lait du hard discounter. Arrivée à son bureau, elle décroche son téléphone et appelle l'agence de mannequins Marilyn, à l'époque également spécialisée dans les contrats publicitaires de sportifs. Elle veut Zidane : cet homme à la fois viril et sensible, figure grand public et fédératrice, incarne à merveille l'image de son eau de toilette Eau sauvage », écrivait dans un premier temps Besma Lahouri, dans un extrait rapporté par L’Express.