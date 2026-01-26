Zinedine Zidane : Le luxueux contrat qui lui rapporte une fortune !

Devenu plus qu'un joueur de football, Zinedine Zidane s’est transformé en véritable produit marketing. C'est ainsi que l'ancien du Real Madrid a multiplié les campagnes de publicité avec différentes marques. C’était d’ailleurs complètement varié. Zizou a même touché au monde du luxe, de quoi lui rapporter parfois de très grosses sommes.
Bien avant Kylian Mbappé, c’est Zinedine Zidane qui avait prêté son image à Dior. Le champion du monde 98 avait ainsi fait fait une campagne de publicité pour la marque de luxe. Comment tout cela s’est-il déroulé ? En 2008, lors de la biographie non autorisée de Zizou écrite par Besma Lahouri, « Zidane, une vie secrète », on en avait appris plus sur la collaboration entre Zidane et Dior et notamment le chèque encaissé à l’issue de celle-ci par l’ancien du Real Madrid.
« Elle veut Zidane »
« En 1998, la directrice des parfums Christian Dior, en allant travailler avenue Hoche, à Paris, est tombée en arrêt sur ces panneaux montrant le champion du monde en train de vanter les mérites des packs de lait du hard discounter. Arrivée à son bureau, elle décroche son téléphone et appelle l'agence de mannequins Marilyn, à l'époque également spécialisée dans les contrats publicitaires de sportifs. Elle veut Zidane : cet homme à la fois viril et sensible, figure grand public et fédératrice, incarne à merveille l'image de son eau de toilette Eau sauvage », écrivait dans un premier temps Besma Lahouri, dans un extrait rapporté par L’Express.
« Pour ces trois heures de pose, Zidane touche 2 millions de francs »
« Cela tombe bien : Nathalie, l'une des responsables de l'agence, connaît bien Mustapha, l'ami de Zidane. Vérifications faites, il s'avère que le sportif cherche justement à pénétrer l'univers du luxe, qui le fait tant rêver. Banco pour Dior ! [...] Pour ces trois heures de pose, Zidane touche 2 millions de francs », était-il ensuite précisé sur cette campagne publicitaire de Zinedine Zidane pour Dior.