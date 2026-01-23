«Fils de p*te», Zidane craque et insulte une célébrité !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il évoluait encore au Real Madrid à cette époque, Zinedine Zidane avait eu un violent accrochage avec Jérôme Rothen lors d'un match entre le club merengue et l'AS Monaco en Ligue des Champions. Zidane avait copieusement insulté son partenaire de l'équipe de France, et la situation ne s'est jamais arrangée depuis entre les deux hommes.

Les faits remontent à avril 2004, alors que l'AS Monaco de Jérôme Rothen recevait le Real Madrid de Zinedine Zidane en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Le club de la Principauté avait finalement éliminé la Casa Blanca au terme d'une grosse performance, mais cette soirée avait également été placée sous le signe du clash entre Zidane et Rothen. Le numéro 10 de l'équipe de France, frustré par le match de son équipe, avait copieusement insulté l'ailier gauche monégasque...

Zidane a craqué contre Rothen Jérôme Rothen s'était confié à ce sujet en 2020 sur RMC : « En 2004, nous éliminons le Real Madrid avec l'AS Monaco en quart de finale de la Ligue des champions. Il y a une tâche à ce succès : les insultes de Zinédine Zidane. C'est le point noir de ma carrière. Je comprends sa frustration quand tu joues au Real et que tu perds face au petit Monaco. Mais ces mots-là (fils de p***), venant de la bouche de quelqu'un que tu connais, je ne les comprends pas », lâchait l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui n'a jamais vraiment compris pourquoi Zinedine Zidane avait craqué ce soir-là pour l'insulter de la sorte.