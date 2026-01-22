Zidane : La fin de l'histoire annoncée à la télévision

Trois entraîneurs différents en l'espace de quelques mois seulement. Voici la situation qui représente l'instabilité actuelle dans l'atmosphère du Real Madrid. Zinedine Zidane pourrait-il lancer son troisième passage en tant que coach de l'équipe première ? Pas vraiment selon Thierry Henry qui a balayé les rumeurs d'une main.
En début de semaine dernière, seulement quelques heures après le retour de la délégation madrilène d'Arabie saoudite dans la foulée de la finale de Supercoupe d'Espagne perdue face au FC Barcelone (2-3), le Real Madrid et Xabi Alonso annonçaient par le biais d'un communiqué la fin de leur relation professionnelle qui n'aura duré qu'une moitié de saison. Alvaro Arbeloa le remplaçait alors que des noms d'entraîneurs plus ronflants étaient annoncés dans la presse.
Zidane, une option pour le Real Madrid ?
En plus de Jürgen Klopp qui serait la piste privilégiée du président Florentino Pérez, l'option Zinedine Zidane a fait parler dans les médias étrangers. Et ce, bien qu'il soit destiné à succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France une fois la Coupe du monde terminée (11 juin - 19 juillet).
«Nous savons tous où il va»
Sur le plateau de Monday Night Football, émission de Sky Sports, Jamie Carragher et Thierry Henry se sont essayés au jeu des prédictions concernant l'identité du futur coach du Real Madrid. L'ancien défenseur de Liverpool a enclenché en tenant le discours suivant au champion du monde 98. « Est-ce que tu ramènerais Zinedine Zidane ? Il va obtenir le job de l'équipe de France ? ». Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour que Thierry Henry lâche une réponse limpide. Pas de Real Madrid pour Zinedine Zidane, sa destination est connue de tous : l'équipe de France. « Nous savons tous où il va ».