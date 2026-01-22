Zidane : La fin de l'histoire annoncée à la télévision

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Trois entraîneurs différents en l'espace de quelques mois seulement. Voici la situation qui représente l'instabilité actuelle dans l'atmosphère du Real Madrid. Zinedine Zidane pourrait-il lancer son troisième passage en tant que coach de l'équipe première ? Pas vraiment selon Thierry Henry qui a balayé les rumeurs d'une main.

En début de semaine dernière, seulement quelques heures après le retour de la délégation madrilène d'Arabie saoudite dans la foulée de la finale de Supercoupe d'Espagne perdue face au FC Barcelone (2-3), le Real Madrid et Xabi Alonso annonçaient par le biais d'un communiqué la fin de leur relation professionnelle qui n'aura duré qu'une moitié de saison. Alvaro Arbeloa le remplaçait alors que des noms d'entraîneurs plus ronflants étaient annoncés dans la presse.

Zidane, une option pour le Real Madrid ? En plus de Jürgen Klopp qui serait la piste privilégiée du président Florentino Pérez, l'option Zinedine Zidane a fait parler dans les médias étrangers. Et ce, bien qu'il soit destiné à succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France une fois la Coupe du monde terminée (11 juin - 19 juillet).