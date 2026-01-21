Officiel - Zidane : La sanction est tombée !

Amadou Diawara

L'Algérie a été éliminée par le Nigeria à la CAN 2025. En effet, les Fennecs se sont inclinés face aux Super Eagles en quart de finale de la compétition. En fin de match, Luca Zidane en est venu aux mains avec Fisayo Dele-Bashiru. Par conséquent, le portier de 27 ans écope d'une suspension de deux matchs.

Qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025, l'Algérie s'est frottée au Nigeria le samedi 10 janvier. Toutefois, les Fennecs se sont inclinés face aux Super Eagles (2-0).

CAN : Luca Zidane s'est battu avec Fisayo Dele-Bashiru A la fin du choc entre l'Algérie et le Nigeria, des incidents ont eu lieu au Grand Stade de Marrakech. Luca Zidane en est venu aux mains avec un joueur adverse : Fisayo Dele-Bashiru. Ce qui a provoqué une bagarre générale entre Fennecs et Super Eagles. Ce mercredi, la sanction du gardien de 27 ans est tombée.