«C’est compliqué», Zinedine Zidane a un problème avec l’Algérie

Né à Marseille et icône de l’équipe de France, Zinedine Zidane reste très attaché et ses origines algériennes, pays de ses parents pour lequel joue désormais l’un de ses fils, Luca. Le Ballon d’Or 1998 avait en revanche avoué qu’il était difficile pour lui d'aller en Algérie « anonymement », tant l’engouement est grand quand il s’y rend.
Dans un entretien accordé à TV5 Monde en 2010, Zinedine Zidane s’était exprimé sur son rapport à l’Algérie, pays de ses parents. Fier de ses racines algériennes, l’ancien capitaine de l’équipe de France ne peut en revanche pas s’y rendre dès qu’il le souhaite, en raison de son statut de star internationale.
« Ce mix avec ces origines et ce vécu en France, c’est génial »
« Je pense tout le temps à mes racines, à mon papa et à ma maman. Ils m’ont guidé, m’ont montré le chemin à suivre, qui m’ont donné de très bons conseils. Je trouve que ce mix avec ces origines et ce vécu en France, c’est génial. C’est ce qui vous enrichit », déclarait Zinedine Zidane.
« C’est peut-être un peu compliqué aujourd’hui de me rendre en Algérie anonymement »
« C’est peut-être un peu compliqué aujourd’hui de me rendre en Algérie anonymement, mais le cœur est là-bas. Je ressens leur fierté. J’ai été très soutenu tout au long de ma carrière par l’Algérie », avait expliqué Zinedine Zidane.