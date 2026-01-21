«C’est compliqué», Zinedine Zidane a un problème avec l’Algérie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Né à Marseille et icône de l’équipe de France, Zinedine Zidane reste très attaché et ses origines algériennes, pays de ses parents pour lequel joue désormais l’un de ses fils, Luca. Le Ballon d’Or 1998 avait en revanche avoué qu’il était difficile pour lui d'aller en Algérie « anonymement », tant l’engouement est grand quand il s’y rend.

Dans un entretien accordé à TV5 Monde en 2010, Zinedine Zidane s’était exprimé sur son rapport à l’Algérie, pays de ses parents. Fier de ses racines algériennes, l’ancien capitaine de l’équipe de France ne peut en revanche pas s’y rendre dès qu’il le souhaite, en raison de son statut de star internationale.

« Ce mix avec ces origines et ce vécu en France, c’est génial » « Je pense tout le temps à mes racines, à mon papa et à ma maman. Ils m’ont guidé, m’ont montré le chemin à suivre, qui m’ont donné de très bons conseils. Je trouve que ce mix avec ces origines et ce vécu en France, c’est génial. C’est ce qui vous enrichit », déclarait Zinedine Zidane.