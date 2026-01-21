Marseille : La grande annonce de Zinedine Zidane !

Tout au long de sa carrière, Zinedine Zidane a énormément voyagé. Cannes, Bordeaux, Turin, Madrid... Le Français n'oublie toutefois pas d'où il vient. C'est à Marseille que Zidane a grandi et il tient visiblement à son identité marseillaise. Il avait d'ailleurs pu faire une grande annonce à ce sujet.
Né à La Castellane, Zinedine Zidane a grandi à Marseille. S'il n'a jamais porté le maillot de l'OM, lui qui a évolué tout au long de sa carrière loin du Vélodrome, il n'en reste pas moins très attaché à la cité phocéenne. C'est ainsi que Zidane avait été très clair : plus que français ou algérien, il se sent avant tout marseillais.
Zidane le Marseillais !
C'est pour le magazine Psychologies que Zinedine Zidane avait fait passer ce message très fort sur son lien avec Marseille. Il expliquait ainsi : « Je me sens plutôt français, algérien ou marseillais ? De partout… mais plutôt marseillais. Parce que c’est là où je suis né, là où j’ai grandi, là où j’ai le plus de souvenirs, c’est là que j’ai commencé à taper dans un ballon ».
« Il faut toujours revenir à ses origines »
« Ces souvenirs sont gravés dans ma tête. Il faut toujours revenir à ses origines, à son quartier, aux gens que l’on a aimés. Ça vous fait garder les pieds sur terre », ajoutait Zinedine Zidane, très attaché donc à Marseille.