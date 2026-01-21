Marseille : La grande annonce de Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tout au long de sa carrière, Zinedine Zidane a énormément voyagé. Cannes, Bordeaux, Turin, Madrid... Le Français n'oublie toutefois pas d'où il vient. C'est à Marseille que Zidane a grandi et il tient visiblement à son identité marseillaise. Il avait d'ailleurs pu faire une grande annonce à ce sujet.

Né à La Castellane, Zinedine Zidane a grandi à Marseille. S'il n'a jamais porté le maillot de l'OM, lui qui a évolué tout au long de sa carrière loin du Vélodrome, il n'en reste pas moins très attaché à la cité phocéenne. C'est ainsi que Zidane avait été très clair : plus que français ou algérien, il se sent avant tout marseillais.

Zidane le Marseillais ! C'est pour le magazine Psychologies que Zinedine Zidane avait fait passer ce message très fort sur son lien avec Marseille. Il expliquait ainsi : « Je me sens plutôt français, algérien ou marseillais ? De partout… mais plutôt marseillais. Parce que c’est là où je suis né, là où j’ai grandi, là où j’ai le plus de souvenirs, c’est là que j’ai commencé à taper dans un ballon ».