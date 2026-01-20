Luis Enrique : Le coup de gueule avec Zinédine Zidane !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Lisbonne à la veille du match face au Sporting Portugal en Ligue des champions avec le PSG, Luis Enrique a forcément été interrogé sur une scène qui fait beaucoup parler ces dernières heures : la panenka ratée de Brahim Diaz avec le Maroc. L'entraîneur a évoqué Zinédine Zidane en apportant son soutien au Marocain.

Alors qu'il avait l'occasion de faire gagner à son pays la CAN, un événement tant attendu, Brahim Diaz a craqué au moment de frapper son penalty. En effet, sa panenka ratée a fait couler beaucoup d'encre et Luis Enrique n'a pas pu échapper à la question, non pas sans montrer un certain agacement.

Luis Enrique vole au secours de Brahim Diaz en prenant Zidane comme exemple Le geste, complètement raté, a fini par coûter cher aux Marocains qui pensaient triompher après 50 ans d'attente. Le Sénégal a fini par l'emporter en prolongations ensuite. « [Il souffle] Aujourd'hui on a parlé de ça dans le bus. Tout le monde parle de Brahim mais je me rappelle de Zidane, Zidane qui est Dieu sur le plan du foot, il a fait ça en finale du Mondial. Je me rappelle que Sergio Ramos a fait ça. Si tu marques une panenka, tout le monde applaudit. Mais si tu rates, il y a beaucoup de commentaires mauvais » analyse d'abord Luis Enrique en conférence de presse.