Kylian Mbappé annonce un drame !

Alors que le Real Madrid va recevoir l'AS Monaco ce mardi soir, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse ce lundi après-midi. Avant d'évoquer la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le numéro 10 merengue a tenu à rendre hommage aux victimes de l'accident de train à Adamuz.
Pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid a rendez-vous avec l'AS Monaco. En effet, les deux clubs vont s'affronter à Bernabeu ce mardi soir.
Mbappé rend hommage aux victimes de Cordoue
Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a annoncé la couleur avant ses retrouvailles avec l'AS Monaco. En parallèle, l'attaquant du Real Madrid a également rendu hommage aux victimes de l'accident de train à Adamuz.
«Il y a des choses plus importantes que le football»
« Avant de commencer, je voulais adresser mes pensées aux victimes de Cordoue. À tous les pères, mères, sœurs et à tous ceux qui ont perdu un être cher. Il y a des choses plus importantes que le football », a confié Kylian Mbappé, qui a signé librement et gratuitement au Real Madrid lors de l'été 2024. Son contrat avec le PSG étant arrivé à terme le 30 juin de cette année-là.