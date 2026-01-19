Kylian Mbappé annonce un drame !

Amadou Diawara

Alors que le Real Madrid va recevoir l'AS Monaco ce mardi soir, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse ce lundi après-midi. Avant d'évoquer la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le numéro 10 merengue a tenu à rendre hommage aux victimes de l'accident de train à Adamuz.

Pour le compte de la septième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid a rendez-vous avec l'AS Monaco. En effet, les deux clubs vont s'affronter à Bernabeu ce mardi soir.

Mbappé rend hommage aux victimes de Cordoue Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a annoncé la couleur avant ses retrouvailles avec l'AS Monaco. En parallèle, l'attaquant du Real Madrid a également rendu hommage aux victimes de l'accident de train à Adamuz.