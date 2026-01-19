Kylian Mbappé : Sa réponse cash à la presse française !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 11 janvier dernier, à la surprise générale, Kylian Mbappé prenait part à la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Alors qu'on le pensait touché au genou, l'attaquant du Real Madrid s'était rendu en Arabie Saoudite pour cette rencontre. Un voyage à propos duquel différentes informations ont circulé et Mbappé a souhaité mettre les choses au point.

Xabi Alonso n'aura pas fait long feu comme entraîneur du Real Madrid. En effet, suite à la défaite contre Barcelone en Supercoupe d'Espagne, l'Espagnol a été limogé. Au grand dam de Kylian Mbappé ? L'Equipe avait expliqué que le courant passait bien entre les deux. Le quotidien avait même assuré que Mbappé avait pris des risques en acceptant de jouer blessé pour cette rencontre face au Barça.

« Je voyage parce que je veux jouer tous les matchs » Présent en conférence de presse ce lundi, Kylian Mbappé a été interrogé sur cette information du quotidien sportif français. L'attaquant du Real Madrid a alors donné sa version des faits, expliquant : « Je dois commenter tout ce que disent les journalistes français ? Je voyage parce que je veux jouer tous les matchs. Que ce soit bien ou mal, je ne sais pas, mais je suis comme ça. Si je peux jouer tous les matchs, je le fais ».