Kylian Mbappé : Sa réponse cash à la presse française !

Le 11 janvier dernier, à la surprise générale, Kylian Mbappé prenait part à la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Alors qu'on le pensait touché au genou, l'attaquant du Real Madrid s'était rendu en Arabie Saoudite pour cette rencontre. Un voyage à propos duquel différentes informations ont circulé et Mbappé a souhaité mettre les choses au point.
Xabi Alonso n'aura pas fait long feu comme entraîneur du Real Madrid. En effet, suite à la défaite contre Barcelone en Supercoupe d'Espagne, l'Espagnol a été limogé. Au grand dam de Kylian Mbappé ? L'Equipe avait expliqué que le courant passait bien entre les deux. Le quotidien avait même assuré que Mbappé avait pris des risques en acceptant de jouer blessé pour cette rencontre face au Barça.
« Je voyage parce que je veux jouer tous les matchs »
Présent en conférence de presse ce lundi, Kylian Mbappé a été interrogé sur cette information du quotidien sportif français. L'attaquant du Real Madrid a alors donné sa version des faits, expliquant : « Je dois commenter tout ce que disent les journalistes français ? Je voyage parce que je veux jouer tous les matchs. Que ce soit bien ou mal, je ne sais pas, mais je suis comme ça. Si je peux jouer tous les matchs, je le fais ».
« J'ai essayé de jouer du mieux que j'ai pu »
« On avait prévu de revenir pour la Supercoupe, mais ça n'avait pas pu se faire contre l'Atlético. J'étais très déçu. Je n'étais pas prêt à jouer la finale, mais l'entraîneur m'a demandé de venir pour soutenir. J'ai essayé de jouer du mieux que j'ai pu. Ça n'a pas marché, on n'a pas gagné et maintenant, je suis de retour. Pour faire les choses correctement », a poursuivi Kylian Mbappé.