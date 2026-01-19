Zinedine Zidane : Il balance un secret sur sa relation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au Real Madrid, Zinedine Zidane a laissé une trace indélébile aussi bien pour son passage en tant que joueur, qu'en tant entraîneur. Et pourtant, le Ballon d'Or 1998 arrivait sans expérience sur le banc madrilène. L'occasion pour lui de donner son secret sur la relation avec ses joueurs.

Lorsqu'il est nommé entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a pour expériences qu'un passage sur le banc du Castilla et un rôle d'adjoint de Carlo Ancelotti. Et cela n'a pas empêché Zizou de connaître le succès avec la Casa Blanca. Sur la chaîne Youtube de Hamidou Msaidie, l'un des membres de son staff au Real Madrid, Zinedine Zidane a d'ailleurs donné son secret.

Le secret de Zidane « Au Real, on était à la disposition des joueurs. C’est ce qui fait la force de quelque chose, tu es là pour le joueur. Si tu n’as pas compris ça, tu ne pas durer dans ce métier. On est là pour les accompagner, tu dois montrer que tu es là pour eux. Pour que le vestiaire adhère à ce que tu souhaites mettre en place, il faut qu’ils nous aiment bien, quand même », confie-t-il avant de poursuivre.