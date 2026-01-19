Zinedine Zidane : Il balance un secret sur sa relation !

Au Real Madrid, Zinedine Zidane a laissé une trace indélébile aussi bien pour son passage en tant que joueur, qu'en tant entraîneur. Et pourtant, le Ballon d'Or 1998 arrivait sans expérience sur le banc madrilène. L'occasion pour lui de donner son secret sur la relation avec ses joueurs.
Lorsqu'il est nommé entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a pour expériences qu'un passage sur le banc du Castilla et un rôle d'adjoint de Carlo Ancelotti. Et cela n'a pas empêché Zizou de connaître le succès avec la Casa Blanca. Sur la chaîne Youtube de Hamidou Msaidie, l'un des membres de son staff au Real Madrid, Zinedine Zidane a d'ailleurs donné son secret.
Le secret de Zidane
« Au Real, on était à la disposition des joueurs. C’est ce qui fait la force de quelque chose, tu es là pour le joueur. Si tu n’as pas compris ça, tu ne pas durer dans ce métier. On est là pour les accompagner, tu dois montrer que tu es là pour eux. Pour que le vestiaire adhère à ce que tu souhaites mettre en place, il faut qu’ils nous aiment bien, quand même », confie-t-il avant de poursuivre.
« Si les joueurs ne sont pas d’accord avec tout ce que tu mets en place, les entraînements, tout ça, il manquera toujours quelque chose. Avec nous (au Real), ils ont vraiment pris du plaisir à tous les niveaux. On a transmis beaucoup de confiance aux joueurs aussi, ils avaient passé un petit moment difficile et il fallait qu’ils récupèrent un peu de confiance, de physique, de tout. On a mis en place un cadre pour qu’ils retrouvent tout ça. Quand un joueur est compétitif, heureux de s’entraîner et d’aller faire les matchs, tu es obligé de gagner les trois Champions League… (rires) », ajoute Zinedine Zidane.