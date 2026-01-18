Kylian Mbappé : L’humiliation qui le régale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi face à Levante, Kylian Mbappé était de retour à la compétition avec le Real Madrid. Pas encore tout à fait remis de sa douleur au genou, l’attaquant français a marqué sur penalty pour offrir la victoire aux siens (2-0). De son côté, Alvaro Arbeloa a plaisanté à propos de son numéro 10 en conférence de presse.

Touché depuis fin 2025 au genou gauche, Kylian Mbappé a effectué son retour à la compétition plus rapidement que prévu. Titularisé d’entrée de jeu par Alvaro Arbeloa ce samedi après-midi face à Levante, le Français a permis aux siens de prendre l’avantage en seconde période grâce à un penalty transformé.

« Kylian m'a démontré que c'est un authentique leader » En conférence de presse d’après-match, le nouvel entraîneur du Real a donné des nouvelles de Mbappé : « On sait tous qu'il est touché à un genou et je le remercie pour son effort. N'importe qui aurait pu ne pas jouer, mais en deux jours, Kylian m'a démontré que c'est un authentique leader », a ainsi confié Arbeloa, qui a également révélé que le numéro 10 l’avait légèrement humilié à l’entraînement avec un petit pont.