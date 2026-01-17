Zidane : Une discussion secrète fuite, ça tourne mal...

Zinedine Zidane est une légende du Real Madrid ainsi que du football français. Lorsqu'il fut encore joueur, Zizou vivait une soirée noire à Monaco en quart de finale retour de la campagne de Ligue des champions 2003/2004. Et ce, pas uniquement en raison du résultat en faveur de l'AS Monaco (3-1). Son aveu revisité par Ludovic Giuly sur les difficultés du soir du Real Madrid lui a valu une correction médiatique en Espagne...
Le 6 avril 2004, à Louis II, l'AS Monaco éliminait le Real Madrid de la Ligue des champions grâce à une victoire à domicile des Monégasques sur le score de 3 buts à 1 (5-5 au cumulé avec une qualification de l'ASM grâce à la règle des buts à l'extérieur). Ludovic Giuly avait signé un doublé ce soir-là. Un succès de taille de l'équipe entraînée par Didier Deschamps à l'époque et éventuellement galvanisée par une fausse annonce de Zinedine Zidane à Giuly à la mi-temps de la rencontre.
«Il me dit : « On ne joue pas très bien Ludo»
De passage dans le programme Canal+ : Détective Mathoux, Ludovic Giuly a été interrogé par le journaliste Hervé Mathoux de revenir sur sa fameuse discussion avec Zinedine Zidane à la mi-temps de cette soirée européenne mythique dans l'histoire de l'AS Monaco en Ligue des champions.
« Le match retour est incroyable. Ma discussion à la mi-temps avec Zidane ? J'en ai un peu rajouté (rire). Il m'en a voulu un petit peu après Zizou. J'en ai rajouté dans les vestiaires, parce que j'avais dit à mon manager de lui demander son maillot à la mi-temps. Et donc on discutant, je lui dis : « Zizou, tu n'oublies pas le maillot à la fin du match ». Il me dit pas de soucis ». Je lui dis : « put*** ça va, 1 partout, c'est bien pour nous ». Il me dit : « On ne joue pas très bien Ludo ». Mais il ne m'a pas dit qu'ils étaient fatigués ».
«Je reçois son coup de fil. On s'explique un peu au téléphone»
Le discours de Ludovic Giuly dans le vestiaire a été utilisé par la presse espagnole après l'élimination du Real Madrid qui ne s'est certainement pas montrée tendre envers Zinedine Zidane. De quoi engendrer une explication téléphonique entre les deux hommes.
« Quand je rentre dans le vestiaire : « Les gars, j'ai parlé à Zizou, ils sont fatigués et cuits, ils ont du mal » donc j'en ai rajouté. La deuxième mi-temps se passe comme elle se passe (victoire 3-1 de Monaco) et forcément on pense à ce que j'ai dit, mais ça ne vaut rien. Et j'ai su après quand je suis allé à Barcelone que médiatiquement ça a été un vrai problème pour lui les trois jours après ce match-là. On m'a reproché d'avoir dit à la mi-temps qu'ils étaient cuits ? Exactement. Je m'en rappellerais toujours, j'étais dans le bus pour aller à Lens et je reçois son coup de fil. On s'explique un peu au téléphone. Je lui dis que je suis désolé de ce qui est arrivé, je ne savais pas l'impact qu'il y a eu. S'il m'en veut ? Je ne pense pas. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, j'ai très peu joué avec lui, mais je respecte ce qu'il est ».