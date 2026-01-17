Zidane : Une discussion secrète fuite, ça tourne mal...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est une légende du Real Madrid ainsi que du football français. Lorsqu'il fut encore joueur, Zizou vivait une soirée noire à Monaco en quart de finale retour de la campagne de Ligue des champions 2003/2004. Et ce, pas uniquement en raison du résultat en faveur de l'AS Monaco (3-1). Son aveu revisité par Ludovic Giuly sur les difficultés du soir du Real Madrid lui a valu une correction médiatique en Espagne...

Le 6 avril 2004, à Louis II, l'AS Monaco éliminait le Real Madrid de la Ligue des champions grâce à une victoire à domicile des Monégasques sur le score de 3 buts à 1 (5-5 au cumulé avec une qualification de l'ASM grâce à la règle des buts à l'extérieur). Ludovic Giuly avait signé un doublé ce soir-là. Un succès de taille de l'équipe entraînée par Didier Deschamps à l'époque et éventuellement galvanisée par une fausse annonce de Zinedine Zidane à Giuly à la mi-temps de la rencontre.

«Il me dit : « On ne joue pas très bien Ludo» De passage dans le programme Canal+ : Détective Mathoux, Ludovic Giuly a été interrogé par le journaliste Hervé Mathoux de revenir sur sa fameuse discussion avec Zinedine Zidane à la mi-temps de cette soirée européenne mythique dans l'histoire de l'AS Monaco en Ligue des champions. « Le match retour est incroyable. Ma discussion à la mi-temps avec Zidane ? J'en ai un peu rajouté (rire). Il m'en a voulu un petit peu après Zizou. J'en ai rajouté dans les vestiaires, parce que j'avais dit à mon manager de lui demander son maillot à la mi-temps. Et donc on discutant, je lui dis : « Zizou, tu n'oublies pas le maillot à la fin du match ». Il me dit pas de soucis ». Je lui dis : « put*** ça va, 1 partout, c'est bien pour nous ». Il me dit : « On ne joue pas très bien Ludo ». Mais il ne m'a pas dit qu'ils étaient fatigués ».