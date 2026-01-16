Kylian Mbappé, la rupture inévitable avec une superstar !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a annoncé en début de semaine le départ avec effet immédiat de Xabi Alonso. Kylian Mbappé ne sera donc plus sous les ordres du technicien espagnol, qui a été victime de sa relation avec Vinicius Jr. Le coach de 44 ans ne s’est jamais relevé du clash avec le Brésilien après le match contre le FC Barcelone en octobre dernier.

Kylian Mbappé n’évoluera plus sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid. Le club madrilène a annoncé en début de semaine le départ du technicien espagnol, remplacé par Alvaro Arbeloa. Le coach de 44 ans avait perdu le contrôle du vestiaire. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a notamment souffert de sa mauvaise relation avec Vinicius Jr.

Xabi Alonso a été victime de Vinicius Jr Comme le rapporte MARCA, les mauvais rapports entre la superstar brésilienne et Xabi Alonso ont fini par coûter sa place à ce dernier. Le désormais ex-coach du Real Madrid ne s’est notamment jamais relevé du clash avec l’attaquant de 25 ans après le match contre le FC Barcelone en octobre dernier. Le club avait clairement montré qu’il était du côté de Vinicius Jr, ce qui avait fragilisé la position de Xabi Alonso.