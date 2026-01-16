Kylian Mbappé : La déclaration d’amour inattendue après la séparation !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’est plus entraîné par Xabi Alonso au Real Madrid. Le coach de 44 ans a été remplacé par Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène. Le technicien espagnol a toutefois reçu quelques messages d’adieux de son désormais ancien groupe. Endrick, qui n’entrait pas dans ses plans avant d’être prêté à l’OL puisqu'il était barré par la concurrence du capitaine de l'équipe de France, lui a d’ailleurs déclaré sa flamme.

«J'ai beaucoup profité de ce qu'il m'a appris» « J'ai beaucoup appris de Xabi à Madrid. C'était un joueur de haut niveau et il connaît très bien le football. Même si j'ai été blessé pendant longtemps et que je n'ai pas pu m'entraîner avec tout le monde, j'ai beaucoup profité de ce qu'il m'a appris » a d’abord lancé l’international auriverde dans un entretien accordé à MARCA.