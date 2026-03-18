Zinedine Zidane : Pierre Ménès ne l’aime pas et explique pourquoi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis plusieurs années maintenant, Zinedine Zidane est l'une des personnalités préférées des Français. Il est difficile de détester celui qu'on annonce comme le prochain sélectionneur des Bleus et pourtant... Certains ne portent pas forcément Zidane dans leur coeur et c'est le cas de Pierre Ménès. Il en a d'ailleurs dit plus à ce sujet.

Après la Coupe du monde 2026, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va quitter ses fonctions et pour le remplacer, tous les regards se tournent aujourd'hui vers Zinedine Zidane. L'ancien du Real Madrid fait figure de favori pour reprendre le flambeau. De quoi faire saliver les fans français, impatients à l'idée de voir Zizou, l'une des personnalités préférées de ses compatriotes, à la tête des Bleus. Mais voilà qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément emballés par cette prochaine arrivée de Zidane comme sélectionneur de l'équipe de France.

«Je lui dois tout ça» : Le jour où Zidane a fait basculer sa carrière ! https://t.co/dFPy5q4924 — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

« Pour des raisons qui me sont personnelles... » Malgré une cote de popularité exceptionnelle en France, Zinedine Zidane ne fait pas l'unanimité auprès de tous ses compatriotes. En effet, l'ancien du Real Madrid a quelques détracteurs et parmi eux, on peut notamment compter Pierre Ménès. Le journaliste sportif n'est clairement pas fan de Zizou et il n'a pas hésité à le faire savoir dans un entretien accordé à The Brain. « Zinedine Zidane ? Pour des raisons qui me sont personnelles, je n’aime pas », a pu lâcher Pierre Ménès.