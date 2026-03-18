Zinedine Zidane : Pierre Ménès ne l’aime pas et explique pourquoi

Depuis plusieurs années maintenant, Zinedine Zidane est l'une des personnalités préférées des Français. Il est difficile de détester celui qu'on annonce comme le prochain sélectionneur des Bleus et pourtant... Certains ne portent pas forcément Zidane dans leur coeur et c'est le cas de Pierre Ménès. Il en a d'ailleurs dit plus à ce sujet.
Après la Coupe du monde 2026, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, Didier Deschamps va quitter ses fonctions et pour le remplacer, tous les regards se tournent aujourd'hui vers Zinedine Zidane. L'ancien du Real Madrid fait figure de favori pour reprendre le flambeau. De quoi faire saliver les fans français, impatients à l'idée de voir Zizou, l'une des personnalités préférées de ses compatriotes, à la tête des Bleus. Mais voilà qu'il y en a certains qui ne sont pas forcément emballés par cette prochaine arrivée de Zidane comme sélectionneur de l'équipe de France.
« Pour des raisons qui me sont personnelles... »
Malgré une cote de popularité exceptionnelle en France, Zinedine Zidane ne fait pas l'unanimité auprès de tous ses compatriotes. En effet, l'ancien du Real Madrid a quelques détracteurs et parmi eux, on peut notamment compter Pierre Ménès. Le journaliste sportif n'est clairement pas fan de Zizou et il n'a pas hésité à le faire savoir dans un entretien accordé à The Brain. « Zinedine Zidane ? Pour des raisons qui me sont personnelles, je n’aime pas », a pu lâcher Pierre Ménès.
« Disons que je n'ai pas envie d'être menacé »
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Pierre Ménès affiche un tel avis sur Zinedine Zidane. En effet, il y a quelques mois de cela, il expliquait déjà à propos du possible futur sélectionneur de l'équipe de France : « Je n'ai pas envie de m'appesantir sur le sujet. Disons que je n'ai pas envie d'être menacé. Voilà, rien de plus ».