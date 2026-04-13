F1 : La prochaine équipe de Max Verstappen est déjà connue, et c'est une surprise !

En 2021, Max Verstappen entrait dans la légende de la Formule 1 en remportant son premier championnat du monde. Cinq ans et quatre titres mondiaux plus tard, l’avenir du champion néerlandais fait jaser. S’il existe une possibilité de voir le pilote Red Bull prendre sa retraite, ce dernier pourrait également choisir de rejoindre une équipe surprise. Explications.
Ces derniers temps, rien ne va plus pour Max Verstappen. Le quadruple champion du monde ne parvient plus à prendre de plaisir avec les nouvelles réglementations, et semble traverser une certaine dépression sportive. D’après les dernières indiscrétions du Telegraaf, il existe une possibilité dans laquelle le Néerlandais déciderait de prendre sa retraite à l’issue de cette saison 2026. Très mécontent des nouvelles monoplaces en Formule 1, Verstappen n’est pas au bout de ses peines.
Verstappen va perdre un grand allié chez Red Bull
En effet, ce jeudi, Red Bull a officialisé le départ de Gianpiero Lambiase, qui quittera l’écurie autrichienne à l’issue de son contrat en 2028 pour rejoindre McLaren. Pour rappel, l’ingénieur britannique d’origine italienne est une figure emblématique de Red Bull. D’abord ingénieur de course de Daniil Kyvat à partir de 2015, ce dernier a ensuite collaboré avec Max Verstappen à partir de 2016. Le départ de Lambiase sonne comme un gros chamboulement pour l’avenir du quadruple champion du monde…
Un départ prévu vers McLaren ?
Et comme le rapporte l’Auto Journal, il existe désormais deux possibilités pour Max Verstappen. Ce dernier pourrait notamment décider de prendre sa retraite dès la fin de cette saison. Pour rappel, le Néerlandais a toujours affirmé qu’il ne se voyait pas rester trop longtemps en Formule 1. Mais il existe également un scénario dans lequel le pilote de 28 ans pourrait rejoindre son ingénieur Gianpiero Lambiase chez McLaren en 2028. En effet, si son nom a été régulièrement été associé à Mercedes, l’écurie allemande ne compte pas changer son duo de pilotes à l’avenir, et McLaren pourrait donc rapidement devenir l’unique porte de sortie pour Verstappen. Affaire à suivre…