F1 : La prochaine équipe de Max Verstappen est déjà connue, et c'est une surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2021, Max Verstappen entrait dans la légende de la Formule 1 en remportant son premier championnat du monde. Cinq ans et quatre titres mondiaux plus tard, l’avenir du champion néerlandais fait jaser. S’il existe une possibilité de voir le pilote Red Bull prendre sa retraite, ce dernier pourrait également choisir de rejoindre une équipe surprise. Explications.

Ces derniers temps, rien ne va plus pour Max Verstappen. Le quadruple champion du monde ne parvient plus à prendre de plaisir avec les nouvelles réglementations, et semble traverser une certaine dépression sportive. D’après les dernières indiscrétions du Telegraaf, il existe une possibilité dans laquelle le Néerlandais déciderait de prendre sa retraite à l’issue de cette saison 2026. Très mécontent des nouvelles monoplaces en Formule 1, Verstappen n’est pas au bout de ses peines.

🚨 ALERTE



MAX VERSTAPPEN pourrait prendre sa retraite à la fin de la SAISON !!



Le pilote n’est pas satisfait de la règlement actuelle. pic.twitter.com/0coPaLcMG2 — Kultur (@Kulturlesite_) March 29, 2026

Verstappen va perdre un grand allié chez Red Bull En effet, ce jeudi, Red Bull a officialisé le départ de Gianpiero Lambiase, qui quittera l’écurie autrichienne à l’issue de son contrat en 2028 pour rejoindre McLaren. Pour rappel, l’ingénieur britannique d’origine italienne est une figure emblématique de Red Bull. D’abord ingénieur de course de Daniil Kyvat à partir de 2015, ce dernier a ensuite collaboré avec Max Verstappen à partir de 2016. Le départ de Lambiase sonne comme un gros chamboulement pour l’avenir du quadruple champion du monde…