F1 - Verstappen : La clause dans son contrat qui peut tout relancer pour son avenir ?

L’avenir de Max Verstappen en F1 va encore faire couler beaucoup d’encre. Le pilote de Red Bull est clairement mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette saison. Le Néerlandais pourrait ainsi envisager l’idée d’un départ. Et une clause en particulier dans son contrat chez Red Bull pourrait précipiter sa sortie de la discipline.
Max Verstappen risque encore de faire parler de lui lors des prochaines semaines. Le quadruple champion du monde de F1 ne s’est pas privé de dire ce qu’il pensait de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le Néerlandais n’y arrive pas au volant de sa Red Bull et a ainsi expliqué qu’il ne prenait « aucun plaisir » dans la discipline. Dans le même temps, le pilote de 28 ans explore d’autres horizons du sport automobile.
Max Verstappen explore d'autres horizons du sport automobile
Max Verstappen a en effet participé à une course de GT3 récemment, qu’il avait gagnée avant d’être disqualifié. Le Néerlandais va également prendre part aux qualifications pour les 24 Heures du Mans les 18 et 19 avril prochains. L’avenir du quadruple champion du monde ne cesse donc d’agiter le monde de la F1. Et une clause en particulier pourrait totalement relancer son avenir chez Red Bull.
Une clause va relancer son avenir chez Red Bull ?
D’après les informations de F1-Insider, Max Verstappen pourrait activer une clause de départ anticipé, alors que son contrat chez Red Bull court jusqu’en 2028. Si d’ici la pause estivale, le pilote de 28 ans ne figure pas parmi les trois premières places du classement général de la F1, il pourrait la lever et ainsi quitter l’écurie autrichienne dès la fin de cette saison. Pour le moment, Max Verstappen pointe à la 9e place et il ne semble pas en mesure de pouvoir redresser la barre. À voir si la FIA changera certaines choses dans sa réglementation pour essayer de retenir le quadruple champion du monde. À suivre...