F1 - Verstappen : La clause dans son contrat qui peut tout relancer pour son avenir ?

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen en F1 va encore faire couler beaucoup d’encre. Le pilote de Red Bull est clairement mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette saison. Le Néerlandais pourrait ainsi envisager l’idée d’un départ. Et une clause en particulier dans son contrat chez Red Bull pourrait précipiter sa sortie de la discipline.

Max Verstappen risque encore de faire parler de lui lors des prochaines semaines. Le quadruple champion du monde de F1 ne s’est pas privé de dire ce qu’il pensait de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le Néerlandais n’y arrive pas au volant de sa Red Bull et a ainsi expliqué qu’il ne prenait « aucun plaisir » dans la discipline. Dans le même temps, le pilote de 28 ans explore d’autres horizons du sport automobile.

F1 : «Ils étaient comme un vieux couple», le départ qui n’annonce rien de bon pour l’avenir de Verstappen ! https://t.co/c9tYKzGhOJ — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Max Verstappen explore d'autres horizons du sport automobile Max Verstappen a en effet participé à une course de GT3 récemment, qu’il avait gagnée avant d’être disqualifié. Le Néerlandais va également prendre part aux qualifications pour les 24 Heures du Mans les 18 et 19 avril prochains. L’avenir du quadruple champion du monde ne cesse donc d’agiter le monde de la F1. Et une clause en particulier pourrait totalement relancer son avenir chez Red Bull.