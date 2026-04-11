«La F1 n’a pas besoin de lui» : Le départ de Max Verstappen est réclamé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Max Verstappen multiplie les sorties donnant l'impression que son départ est proche. Le pilote Red Bull est frustré par les nouvelles règles, mais ses menaces de départ commencent surtout à exaspérer les anciens pilotes.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Max Verstappen est frustré. Le pilote Red Bull n'apprécie pas du tout la nouvelle réglementation et n'a pas manqué une occasion de le rappeler depuis le début de la saison. Menaçant même de quitter la F1 si jamais cela continuait ainsi. « Je réfléchis à tout ce qui se passe dans ce paddock. Sur le plan privé, je suis très heureux. Vous attendez aussi 24 courses. Cette fois c’est 22. Mais normalement 24. Et ensuite vous vous demandez juste si ça en vaut la peine ? Ou si je préfère être plus chez moi avec ma famille ? Voir mes amis plus souvent si je n’apprécie pas vraiment mon sport ? », a par exemple lâché le quadruple champion du monde au Japon lors du dernier week-end de course. Mais le ton de Max Verstappen commence également à agacer comme le souligne Eddie Irvine.

‼️ La última amenaza de Verstappen



😔 El desencanto con los nuevos F1, sus intereses en otras competiciones y la crisis de Red Bull acercan, más que nunca, la retirada de ‘Mad Max’.https://t.co/Twi1DtkSrr — AS Motor (@AS_Motor) April 11, 2026

Verstappen reçoit un coup de pression ! « La F1 n’a pas besoin de Max, il y a plein de pilotes talentueux. C’est difficile pour lui de se retrouver au milieu du peloton. Mais compte tenu de son salaire, il y a plus de 50 millions d’euros de bonnes raisons de rester », lâche l'ancien pilote Ferrari dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. Un avis partagé par un autre ex-pilote, à savoir Martin Brundle. « Max est très franc, n’est-ce pas ? Il l’a toujours été. Et il a beaucoup parlé pendant longtemps de "Je ne suis pas là pour durer, je ne serai pas là à 40 ans." Je pense que ce qu’il dit devient un peu ennuyeux maintenant. Soit il part, soit il arrête d’en parler. C’est comme ça, il faut en tirer le meilleur parti », lance-t-il auprès de Sky Sports, avant d'en rajouter une couche.