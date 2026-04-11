F1 : «Ils étaient comme un vieux couple», le départ qui n’annonce rien de bon pour l’avenir de Verstappen !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le pilote de Red Bull n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année et pourrait donc quitter la discipline si les choses ne s’arrangent pas. Un départ au sein de l’écurie autrichienne n’annoncerait d’ailleurs rien de bon pour la suite de sa carrière.

Max Verstappen risque de faire parler de lui cette saison. Le pilote de Red Bull a clairement affiché son mécontentement face à la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année en F1. En conséquence, le quadruple champion du monde pourrait quitter la discipline si les choses ne se sont pas arrangées. Et un récent départ ne devrait pas rassurer Red Bull pour l’avenir de Max Verstappen.

Max Verstappen et Lewis Hamilton : Leur salaire fuite dans la presse, la F1 réagit en privé ! https://t.co/mS7gU8Ejp4 — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

«C’est une perte considérable» Gianpiero Lambiase, ingénieur de course du Néerlandais, va en effet quitter Red Bull à l’issue de son contrat en 2028. « Je ne me souviens plus de tous les détails, mais c’est assurément une grosse perte. Mais cela fait partie de la Formule 1. C’est une perte considérable. Ils étaient comme un vieux couple. Ils avaient aussi leurs disputes et leurs désaccords » a alors expliqué Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto.