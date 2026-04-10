Max Verstappen et Lewis Hamilton : Leur salaire fuite dans la presse, la F1 réagit en privé !

Pierrick Levallet

Ce n’est pas un secret, Lewis Hamilton et Max Verstappen sont les deux stars de la F1. Les pilotes de Ferrari et de Red Bull ont donc des salaires imposants dans la discipline, et ces derniers viennent de fuiter dans la presse. La F1 n’a alors pas manqué de réagir en privé.

Lewis Hamilton et Max Verstappen sont sans doute les deux plus grands noms sur la grille en F1 actuellement. À eux deux, ils totalisent 11 titres de champion du monde. Les pilotes respectivement de Ferrari et de Red Bull bénéficient donc d’un salaire à la hauteur de leur statut. Et ces derniers viendraient tout juste de fuiter dans la presse.

Verstappen estuvo hoy en el prologo del GT World Challenge Europa en Paul Ricard 🇫🇷 (Donde va a competir su equipo)



Al tipo le das unas semanas libres e igualmente no lo podes alejar de los autitos 😂



pic.twitter.com/4rdN5aaLzS — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) April 8, 2026

Verstappen et Hamilton dominent le classement des salaires en F1 D’après les informations de Paddock GP, Max Verstappen serait celui qui aurait les plus gros émoluments en F1. Le quadruple champion du monde percevrait aux alentours 60M€ par an chez Red Bull. Le Néerlandais serait suivi par Lewis Hamilton, qui toucherait environ 51M€ par saison chez Ferrari. L’écart entre les deux stars et le reste de la grille est néanmoins frappant. Charles Leclerc, troisième plus gros salaire en F1, ne perçoit « que » 29M€. « En F1, tout le monde ne joue clairement pas dans la même catégorie » a alors glissé un observateur du paddock. « Le salaire de base n’est qu’un point de départ » a ajouté une autre source en interne.