F1 : Le nouvel indice qui confirme que c'est bientôt terminé pour Max Verstappen ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Max Verstappen est un sujet de plus en plus récurrent en F1. Et pour cause, le pilote Red Bull a plusieurs fois affiché son mécontentement face à la nouvelle génération de monoplaces, et n'a jamais caché que s'il ne prenait plus de plaisir, il partirait. Et un nouvel indice pourrait bien confirmer cette tendance.

En ce début de saison, les changements sont nombreux au sein des écuries, et cela pourrait encore continuer de bouger dans les prochaines semaines. Y compris chez Red Bull qui connait un début de saison compliqué, notamment marqué par les difficultés de Max Verstappen qui n'a jamais manqué une occasion de critiquer ce que devenait la Formule 1.

BREAKING: GIANPIERO LAMBIASE SIGNS WITH MCLAREN!



Max Verstappen’s race engineer, Gianpiero Lambiase, has signed a deal with McLaren that will see him join the team in 2028 with the promise of taking over as Team Principal.



The news was first reported by Jacky Martens of De… pic.twitter.com/jxIEibwmH8 — Kym Illman (@KymIllman) April 9, 2026

Lambiase va rejoindre McLaren En effet, selon les informations d'Erik van Haren, journaliste pour De Telegraaf, Gianpiero Lambiase va rejoindre McLaren à l'issue de son contrat avec Red Bull en 2028. L'ingénieur de course de Max Verstappen devrait même voir son rôle être encore plus important puisqu'il aurait reçu la promesse de devenir directeur de l'équipe McLaren qui prépare ainsi la succession d'Andrea Stella, attendu lui chez Ferrari où il pourrait faire son retour dans les prochains mois. Un jeu de chaises musicales qui pourrait également impliquer Max Verstappen.