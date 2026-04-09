F1 : Le nouvel indice qui confirme que c'est bientôt terminé pour Max Verstappen ?

L'avenir de Max Verstappen est un sujet de plus en plus récurrent en F1. Et pour cause, le pilote Red Bull a plusieurs fois affiché son mécontentement face à la nouvelle génération de monoplaces, et n'a jamais caché que s'il ne prenait plus de plaisir, il partirait. Et un nouvel indice pourrait bien confirmer cette tendance.
En ce début de saison, les changements sont nombreux au sein des écuries, et cela pourrait encore continuer de bouger dans les prochaines semaines. Y compris chez Red Bull qui connait un début de saison compliqué, notamment marqué par les difficultés de Max Verstappen qui n'a jamais manqué une occasion de critiquer ce que devenait la Formule 1.
Lambiase va rejoindre McLaren
En effet, selon les informations d'Erik van Haren, journaliste pour De Telegraaf, Gianpiero Lambiase va rejoindre McLaren à l'issue de son contrat avec Red Bull en 2028. L'ingénieur de course de Max Verstappen devrait même voir son rôle être encore plus important puisqu'il aurait reçu la promesse de devenir directeur de l'équipe McLaren qui prépare ainsi la succession d'Andrea Stella, attendu lui chez Ferrari où il pourrait faire son retour dans les prochains mois. Un jeu de chaises musicales qui pourrait également impliquer Max Verstappen.
Un départ qui sème encore le doute sur l'avenir de Verstappen
Et pour cause, le quadruple champion du monde est très proche de Gianpiero Lambiase et son contrat s'achève également en 2028 chez Red Bull. Par conséquent, cela ressemble à un nouvel indice concernant l'avenir de Max Verstappen dont le départ est régulièrement évoqué ces derniers mois. Il faut dire que le quadruple champion du monde n'a jamais manqué une occasion de critiquer la nouvelle règlementation en F1. « Je vois les choses ainsi : quand tu parles avec beaucoup de sportifs et que tu leur demandes comment ils ont réussi, tout commence par le plaisir que tu prends dans ce que tu fais avant de pouvoir t'y consacrer à 100%. Aujourd'hui, je pense que je m'investis à 100% et j'essaie toujours, mais la manière dont je me force à donner 100% n'est pas très saine en ce moment, parce que je ne prends pas de plaisir dans ce que je fais », confiait-il encore récemment. Et le départ de son ingénieur de course ne risque pas d'arranger les choses.