«Je n’y aurais jamais pensé» : Max Verstappen le fait halluciner loin de la F1 !

Pierrick Levallet

En plein malaise en F1 à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, Max Verstappen va profiter de cette pause imposée après les annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite pour explorer d’autres horizons du sport automobile. Le pilote de Red Bull a d’ailleurs impressionné en GT3 avec une technique visiblement unique.

Cette saison, Max Verstappen est en plein malaise en F1. Le Néerlandais n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le pilote de Red Bull va profiter de cette longue pause imposée par les annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite à cause du conflit au Moyen-Orient pour explorer de nouveaux horizons du sport automobile. Le quadruple champion du monde a d’ailleurs impressionné en GT3 lors de sa première course dans la discipline.

«C’est plutôt horrible» : Il y a trois ans, Max Verstappen avait prédit la polémique... https://t.co/U7gD9Oegmq — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Il a en réalité fait quelque chose d'assez particulier» « C'était impressionnant de voir à quel point il comprenait bien comment rester aussi proche de Christopher. C'était la première fois qu'il devait courir ainsi dans une GT3 sur ce circuit. Il a en réalité fait quelque chose d'assez particulier, dont on a parlé après la course. C'est une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé, et pourtant, je pilote des GT depuis longtemps. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit car je préfère garder ça pour moi. C'est une belle astuce qu'il a trouvée. Peut-être que je vous le dirai un jour » a expliqué son coéquipier Dani Juncadella dans des propos rapportés par Motorsport.com.