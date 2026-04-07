«C’est plutôt horrible» : Il y a trois ans, Max Verstappen avait prédit la polémique...

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison 2026 de F1, Max Verstappen est au coeur d’une vive polémique. Le pilote de Red Bull n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année, et il ne s’est pas privé de le faire savoir. Le quadruple champion du monde avait d’ailleurs prédit le malaise... trois ans plus tôt !

Max Verstappen suscite la polémique depuis le début de saison. Le Néerlandais n’apprécie clairement pas la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le pilote de Red Bull ne s’est d’ailleurs pas empêché de dire ce qu’il en pensait. Le quadruple champion du monde a notamment craqué après le Grand Prix de Chine en qualifiant la F1 de « Mario Kart ». Max Verstappen avait d’ailleurs prédit le malaise... il y a trois ans !

F1 : Coup de pression sur Verstappen, «soit tu pars, soit tu arrêtes de parler» ! https://t.co/kqmqlTP1oN — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

«Je ne pense pas que ce soit la bonne solution» « J'en ai parlé avec l'équipe et j'ai déjà vu des données sur le simulateur. Pour moi, c'est plutôt horrible. Si tu vas à fond dans la ligne droite à Monza, je ne sais plus, mais c'est environ 400 ou 500 mètres avant le bout de la ligne droite que tu dois rétrograder parce que c'est plus rapide de faire ainsi. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Bien sûr, c'est probablement l'un des pires circuits [sur le sujet] » expliquait alors Max Verstappen en 2023 dans des propos rapportés par Motorsport.com.