F1 : Coup de pression sur Verstappen, «soit tu pars, soit tu arrêtes de parler» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Quadruple champion du monde, Max Verstappen pourrait prochainement quitte la Formule 1. Très mécontent des nouvelles réglementations, le Néerlandais n’a cessé de pester à leur encontre depuis le début de saison. Des coups de gueules à répétition, qui commencent sérieusement à agacer certains observateurs. Explications.

Depuis le début de saison, Max Verstappen ne cesse de critiquer les nouvelles réglementations de cette saison 2026 de Formule 1. Le quadruple champion du monde n’a pas hésité à comparer les nouveaux styles de pilotage à Mario Kart, ce qui a amusé certains, mais énervé d’autres. Certains observateurs ne mâchant pas leurs mots à l’égard du pilote néerlandais qui s’enferme quelque peu dans une critique permanente des nouvelles monoplaces.

Max Verstappen has said he is considering retiring from Formula 1 at the end of 2026, admitting he is "not enjoying the sport." pic.twitter.com/2zMvXBurxy — ESPN (@espn) March 29, 2026

« Soit tu pars, soit tu arrêtes d’en parler, parce que c’est comme ça » « Max est très direct, il l’a toujours été, et cela fait longtemps qu’il dit qu’il n’est pas là pour le long terme, qu’il ne restera pas dans les parages jusqu’à la quarantaine, ou quoi que ce soit d’autre. Max dirait que ça devient un peu ennuyeux maintenant. Je pense que ce qu’il raconte devient un peu ennuyeux. Soit tu pars, soit tu arrêtes d’en parler, parce que c’est comme ça », a par exemple pesté Martin Brundle dans des propos relayés par Next-Gen Auto.