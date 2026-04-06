F1 : Coup de pression sur Verstappen, «soit tu pars, soit tu arrêtes de parler» !

Quadruple champion du monde, Max Verstappen pourrait prochainement quitte la Formule 1. Très mécontent des nouvelles réglementations, le Néerlandais n’a cessé de pester à leur encontre depuis le début de saison. Des coups de gueules à répétition, qui commencent sérieusement à agacer certains observateurs. Explications.
Depuis le début de saison, Max Verstappen ne cesse de critiquer les nouvelles réglementations de cette saison 2026 de Formule 1. Le quadruple champion du monde n’a pas hésité à comparer les nouveaux styles de pilotage à Mario Kart, ce qui a amusé certains, mais énervé d’autres. Certains observateurs ne mâchant pas leurs mots à l’égard du pilote néerlandais qui s’enferme quelque peu dans une critique permanente des nouvelles monoplaces.
« Soit tu pars, soit tu arrêtes d’en parler, parce que c’est comme ça »
« Max est très direct, il l’a toujours été, et cela fait longtemps qu’il dit qu’il n’est pas là pour le long terme, qu’il ne restera pas dans les parages jusqu’à la quarantaine, ou quoi que ce soit d’autre. Max dirait que ça devient un peu ennuyeux maintenant. Je pense que ce qu’il raconte devient un peu ennuyeux. Soit tu pars, soit tu arrêtes d’en parler, parce que c’est comme ça », a par exemple pesté Martin Brundle dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Son talent me manquerait énormément »
« Il faut faire avec ce que l’on a, poursuit l’ancien pilote. Son talent me manquerait énormément, sa vitesse unique et son contrôle de la voiture sont des qualités que très peu de personnes dans l’histoire du sport automobile ont possédées. C’est tout à fait extraordinaire. Et je n’ai absolument aucun doute sur le fait que, étant donné qu’ils [Red Bull] construisaient leur propre moteur pour la première fois, son management a dû insérer une clause de sortie pour la fin de cette année afin de voir comment les choses évoluent. » Affaire à suivre, alors que selon De Telegraaf, Verstappen envisagerait de prendre sa retraite à l’issue de la saison…