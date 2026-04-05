F1 - «Ça me rend fou» : Le père de Max Verstappen craque !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La situation de Max Verstappen ne cesse de faire parler en Formule 1 et ses commentaires n'ont pas manqué d'être critiqué par plusieurs observateurs. Une situation qui agace passablement le père du quadruple champion du monde qui n'a pas manqué de pousser un coup de gueule.

Depuis le début de la saison, Max Verstappen ne manque jamais une occasion de critiquer la nouvelle réglementation en Formule 1. Des propos qui font évidemment réagir et si certains y voient une forme de lassitude et une menace en vue d'un futur départ, d'autres s'agacent des propos tenus par le quadruple champion du monde, estimant qu'il est juste frustré de ne pas avoir la meilleure monoplace de la grille. Ainsi, depuis quelques jours, Guenther Steiner, Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya et Nelson Piquet Jr s'en sont tous pris à Max Verstappen. Ce qui n'est pas du tout du goût de son père, Jos.

🔴 Max Verstappen reste vague quand à sa vision de son avenir en Formule 1 😬



Journaliste : "Allez-vous utiliser ce mois de pause pour réfléchir et trouver des solutions sur vos soucis avec la monoplaces ?"



Max Verstappen : "Oui je vais utiliser les prochaines semaines et… pic.twitter.com/srJ9Bb8KbH — Tear Off (@TearOffFR) March 29, 2026

Jos Verstappen pousse un gros coup de gueule « Ces commentaires me rendent fou. J’ai l’impression que certains racontent n’importe quoi juste pour attirer l’attention. Le ressenti de Max dans la voiture n’a rien à voir avec la performance. Je me demande pourquoi certains s’énervent autant parce qu’il se plaint. Il donne simplement des réponses honnêtes aux questions qu’on lui pose, ce n’est pas lui qui lance le sujet. Doit-on apprécier cette franchise, ou veut-on simplement des “oui-oui” dans ce sport ? », lance-t-il dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.