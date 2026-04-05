F1 - «Ça me rend fou» : Le père de Max Verstappen craque !

La situation de Max Verstappen ne cesse de faire parler en Formule 1 et ses commentaires n'ont pas manqué d'être critiqué par plusieurs observateurs. Une situation qui agace passablement le père du quadruple champion du monde qui n'a pas manqué de pousser un coup de gueule.
Depuis le début de la saison, Max Verstappen ne manque jamais une occasion de critiquer la nouvelle réglementation en Formule 1. Des propos qui font évidemment réagir et si certains y voient une forme de lassitude et une menace en vue d'un futur départ, d'autres s'agacent des propos tenus par le quadruple champion du monde, estimant qu'il est juste frustré de ne pas avoir la meilleure monoplace de la grille. Ainsi, depuis quelques jours, Guenther Steiner, Ralf Schumacher, Juan Pablo Montoya et Nelson Piquet Jr s'en sont tous pris à Max Verstappen. Ce qui n'est pas du tout du goût de son père, Jos.
Jos Verstappen pousse un gros coup de gueule
« Ces commentaires me rendent fou. J’ai l’impression que certains racontent n’importe quoi juste pour attirer l’attention. Le ressenti de Max dans la voiture n’a rien à voir avec la performance. Je me demande pourquoi certains s’énervent autant parce qu’il se plaint. Il donne simplement des réponses honnêtes aux questions qu’on lui pose, ce n’est pas lui qui lance le sujet. Doit-on apprécier cette franchise, ou veut-on simplement des “oui-oui” dans ce sport ? », lance-t-il dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.
«Ces commentaires me rendent fou»
« Quand il prend la piste, on se rend immédiatement compte qu’il n’aime pas du tout piloter ces voitures. Je comprends totalement sa frustration. En tant que pilote, vous devriez être récompensé pour votre courage et vos qualités. Mais aujourd’hui, si vous prenez un virage aussi vite que possible, vous êtes en fait plus lent sur le tour. Et cela enlève toutes les sensations que doit procurer une course, car tout est focalisé sur la batterie », ajoute Jos Verstappen.