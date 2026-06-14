Ousmane Dembélé : Un complexe apparu au PSG à cause de Kylian Mbappé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'ils se retrouvent en Equipe de France pour disputer la Coupe du monde ensemble, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé vont devoir évoluer ensemble. C'est le Madrilène qui devrait être à la pointe de l'attaque, un rôle que le Ballon d'Or a pris l'habitude de maîtriser du côté du PSG. Cette association entre les deux est loin de convaincre tout le monde. Frank Leboeuf assure que le problème ne date pas d'hier.

Leader du PSG depuis l'année dernière, Ousmane Dembélé a basculé dans une nouvelle dimension. Impressionnant de réussite sur le terrain, il a mené le club vers un premier sacre historique en Ligue des champions avant de récidiver. Le Ballon d'Or n'avait pas connu un tel succès dans sa carrière auparavant. En Equipe de France cependant, Dembélé doit travailler derrière Kylian Mbappé, une position qu'il est obligé d'accepter mais pour Frank Leboeuf, l'histoire va plus loin.

« Ousmane Dembélé, je pense qu’il doit vraiment se lâcher » Avant le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid en 2024, Ousmane Dembélé avait pu croiser la route du capitaine des Bleus au PSG le temps d'une saison. A l'époque, personne n'imaginait que Dembélé développerait une telle aisance. Mais pour certains, il manque encore de maîtrise en Equipe de France. « Ousmane Dembélé, je pense qu’il doit vraiment se lâcher – j’ai l’impression qu’il a un complexe d’infériorité vis-à-vis de Kylian Mbappé, et ce depuis l’époque où ils jouaient ensemble au Paris Saint-Germain » déclare Frank Leboeuf, champion du monde 1998, pour GetFrenchFootballNews.