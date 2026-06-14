Transfert d'Ayyoub Bouaddi : Une opération lancée aux Etats-Unis pour battre le PSG

Alexis Brunet

Depuis un moment déjà, Ayyoub Bouaddi figure sur les tablettes du PSG qui apprécie particulièrement son profil. Toutefois, le club de la capitale n’est pas le seul à avoir des vues sur le milieu de terrain de 18 ans. Lors du match entre le Brésil et le Maroc qui a eu lieu à New York, des recruteurs de Liverpool étaient présents en tribunes pour observer le joueur du LOSC.

Où évoluera Ayyoub Bouaddi la saison prochaine ? La question se pose car même si le milieu de terrain n’a que 18 ans, son talent paraît déjà trop grand pour le LOSC, avec qui il vient de briller cette saison. L’international marocain figurerait d’ailleurs dans le viseur du PSG, mais également d’Arsenal qui pourrait bien offrir un gros chèque à la formation du nord de la France pour le natif de Senlis sous contrat jusqu’en 2029.

Liverpool a supervisé Bouaddi Outre le PSG et Arsenal, Liverpool aurait aussi des vues sur Ayyoub Bouaddi. À en croire les informations de Foot Mercato, des recruteurs des Reds étaient présents au MetLife Stadium de New York pour observer le milieu de terrain lors du match entre le Brésil et le Maroc (1-1). Ils n’ont pas dû être déçus car le joueur du LOSC a rendu une très belle copie dans l’entrejeu, même s’il ne s’est pas montré décisif par la passe ou bien par un but.