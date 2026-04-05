Lewis Hamilton : Sa «relation romantique» avec Kim Kardashian confirmée dans la presse ?

Pierrick Levallet

La vie amoureuse de Lewis Hamilton agite la toile depuis quelques semaines maintenant. Le septuple champion du monde de F1 semble avoir retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Et l’idylle entre le pilote de Ferrari et la femme d’affaires de 45 ans semble avoir été confirmée dans la presse.

Depuis quelques temps maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton suscite de nombreuses rumeurs. Plutôt discret à cet égard depuis sa séparation avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015, le septuple champion du monde de F1 semble avoir enfin retrouvé l’amour. Le Britannique a fait l’objet de nombreuses spéculations au sujet d’une relation amoureuse naissante avec Kim Kardashian.

F1 : Le couple de Lewis Hamilton amuse les pilotes (en voilà la preuve) ! https://t.co/Giqm95ZA7W — le10sport (@le10sport) April 4, 2026

Lewis Hamilton attise les rumeurs avec son couple avec Kim Kardashian Tout a commencé en février dernier après un séjour dans les Cotswolds en Angleterre. Les deux stars ont ensuite été aperçues à Paris, en Arizona aux Etats-Unis et à Tokyo au Japon. Dans ce laps de temps, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont fait une apparition remarquée pendant le Super Bowl. Le pilote de Ferrari et la femme d’affaires de 45 ans avaient l’air assez complices. Et une source a confirmé la relation naissante entre le Britannique et la superstar américaine après l’événement.