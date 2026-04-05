F1 : Malaise entre Red Bull et Verstappen ? «Personne ne voulait faire ça»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Max Verstappen est en plein malaise chez Red Bull. Le quadruple champion du monde ne parvient pas à prendre du plaisir à bord de sa nouvelle monoplace, et cela pèse dans les résultats de l’écurie autrichienne. Pour le directeur de RB, un choix totalement assumé la saison passée pourrait être à l’origine des difficultés de ce début de saison 2026. Explications.

Un véritable calvaire. Très déçu des nouvelles réglementations autour des monoplaces de 2026, Max Verstappen envisagerait de prendre sa retraite à l’issue de cette saison comme l’a récemment révélé le média néerlandais De Telegraaf. Une situation extrêmement tendue pour Red Bull, qui fait désormais face à un potentiel départ du quadruple champion du monde.

🚨 ÉNORME COUP DE TONNERRE !!



LA LÉGENDE MAX VERSTAPPEN POURRAIT PRENDRE SA RETRAITE DE LA F1 À LA FIN DE LA SAISON 🤯 pic.twitter.com/ZlVBtyGxpM — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) March 29, 2026

« Personne ne voulait tourner la page » Beaucoup d’observateurs estiment d’ailleurs que ce mauvais début de saison de Red Bull s’explique assez facilement. En continuant à beaucoup travailler sur la voiture de 2025 la saison dernière, l’écurie autrichienne a-t-elle quelque peu négligé le travail sur celle de 2026 ? Interrogé à ce propos, le directeur d’écurie Laurent Mekies a reconnu ce choix, totalement assumé par l’ensemble de l’équipe. « Et la vérité, c’est que personne ne voulait faire ça. Personne ne voulait tourner la page. Tout le monde voulait comprendre cette voiture 2025, comprendre ce qui n’avait pas fonctionné au niveau attendu, et redresser la situation », a-t-il révélé dans des propos relayés par Next-Gen Auto.