Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : La vidéo qui fait réagir sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, la vie amoureuse de Lewis Hamilton fait parler. Le Britannique aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les rumeurs fusent sur le sujet. Et une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions des fans des deux stars.

S’il réalise un plutôt bon début de saison au volant de sa Ferrari, Lewis Hamilton fait surtout parler de lui pour sa vie sentimentale. Depuis sa rupture en 2015 avec la chanteuse Nicole Scherzinger, le Britannique s’était montré plutôt discret à cet égard. Mais en 2026, le septuple champion du monde de F1 fait l’objet de nombreuses rumeurs. Le pilote de 41 ans aurait en effet retrouvé l’amour... dans les bras de Kim Kardashian !

Lewis Hamilton et Kim Kardashian au coeur d'une relation amoureuse ? Tout a commencé en février dernier, lorsque Lewis Hamilton et la femme d’affaires américaine ont été aperçus dans les Cotswolds en Angleterre puis à Paris pour ce qui semblaient être des séjours romantiques. Le pilote de Ferrari et la superstar de 45 ans ont ensuite fait une apparition remarquée lors du Super Bowl, avant de s’offrir de nouvelles escapades en Arizona aux Etats-Unis puis à Tokyo au Japon. Un commentaire de Lewis Hamilton sous un post Instagram de Kim Kardashian n’est pas passé inaperçu non plus. Et une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux n’a pas manqué de susciter de vives réactions.