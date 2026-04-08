Max Verstappen - Clash avec un journaliste : Un champion du monde de F1 s'en mêle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le clash ayant opposé un journaliste à Max Verstappen est largement commenté. Et pour cause, le pilote Red Bull avait demandé son exclusion d'une conférence de presse. Une scène qui n'a pas plu à un ancien champion du monde de F1, reconverti dans les médias.

C'est une scène qui n'a pas fini d'être commentée. En effet, en arrivant à Suzuka pour le dernier Grand Prix, Max Verstappen n'a pas supporté d'être confronté au journaliste du Guardian, Giles Richards. Et pour cause, ce dernier avait posé une question qui avait fâché le quadruple champion du monde la saison dernière après le Grand Prix d'Abu Dhabi, ultime manche du championnat du monde. Alors que le pilote Red Bull avait perdu le titre pour deux points face à Lando Norris, le journaliste avait effectivement demandé à Max Verstappen s'il ne regrettait pas son comportement survenu plus tôt dans la saison lors du Grand Prix d'Espagne (Verstappen avait volontairement accroché Russell et avait donc était pénalisé, NDLR). Toujours remonté, le Néerlandais avait ainsi réclamé le départ de Giles Richards pour commencer sa conférence de presse à Suzuka.

Max Verstappen n'a pas caché ses questionnements sur son futur en F1 affirmant que ce n'est pas une question de performance, ni d'argent ! 💬🤔



"Dans ma vie privée, je suis très heureux. On attend aussi 24 courses. Cette fois-ci, il y en a 22, mais normalement 24."



"Et puis on… pic.twitter.com/EriOUs0VX9 — Dernier Secteur (@Dernier_Secteur) March 31, 2026

Damon Hill interpelle Max Verstappen Damon Hill a d'ailleurs été invité à commenter cette séquence, et le champion du monde 1996, désormais consultant pour Sky Sports, estime que Max Verstappen aurait du prendre sur lui. « Je le pense sincèrement : j’aurais aimé travailler pour Sky avant d’arriver en Formule 1, simplement pour la perspective que cela donne. Nous parlons après que Max a expulsé un journaliste d’une conférence de presse, et je pense qu’avec la compréhension que l’on acquiert en couvrant ce sport, il serait mieux armé pour gérer certaines situations s’il avait lui aussi travaillé dans les médias. Je pense qu’ils le seraient tous », lance-t-il auprès de The Race, avant de poursuivre.