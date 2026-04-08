Max Verstappen - Clash avec un journaliste : Un champion du monde de F1 s'en mêle !

Depuis quelques jours, le clash ayant opposé un journaliste à Max Verstappen est largement commenté. Et pour cause, le pilote Red Bull avait demandé son exclusion d'une conférence de presse. Une scène qui n'a pas plu à un ancien champion du monde de F1, reconverti dans les médias.
C'est une scène qui n'a pas fini d'être commentée. En effet, en arrivant à Suzuka pour le dernier Grand Prix, Max Verstappen n'a pas supporté d'être confronté au journaliste du Guardian, Giles Richards. Et pour cause, ce dernier avait posé une question qui avait fâché le quadruple champion du monde la saison dernière après le Grand Prix d'Abu Dhabi, ultime manche du championnat du monde. Alors que le pilote Red Bull avait perdu le titre pour deux points face à Lando Norris, le journaliste avait effectivement demandé à Max Verstappen s'il ne regrettait pas son comportement survenu plus tôt dans la saison lors du Grand Prix d'Espagne (Verstappen avait volontairement accroché Russell et avait donc était pénalisé, NDLR). Toujours remonté, le Néerlandais avait ainsi réclamé le départ de Giles Richards pour commencer sa conférence de presse à Suzuka.
Damon Hill interpelle Max Verstappen
Damon Hill a d'ailleurs été invité à commenter cette séquence, et le champion du monde 1996, désormais consultant pour Sky Sports, estime que Max Verstappen aurait du prendre sur lui. « Je le pense sincèrement : j’aurais aimé travailler pour Sky avant d’arriver en Formule 1, simplement pour la perspective que cela donne. Nous parlons après que Max a expulsé un journaliste d’une conférence de presse, et je pense qu’avec la compréhension que l’on acquiert en couvrant ce sport, il serait mieux armé pour gérer certaines situations s’il avait lui aussi travaillé dans les médias. Je pense qu’ils le seraient tous », lance-t-il auprès de The Race, avant de poursuivre.
«Ils doivent être capables de faire face à la vérité»
« Bien sûr, on ne peut pas s’attendre à ce qu’ils fassent cela. Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c’est une partie très, très importante du métier de pilote. C’est comprendre les conséquences de l’échec, les conséquences de la pression et de l’exposition médiatique, et savoir comment ce que vous dites peut vous aider ou vous freiner dans l’atteinte de vos objectifs. Au début, en travaillant pour Sky, j’étais très réticent à critiquer les pilotes. Je ne voulais pas être celui qui met de la pression. Mais c’est un monde d’adultes, et au final, ils doivent être capables de faire face à la vérité », ajoute Damon Hill.