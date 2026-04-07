Lewis Hamilton : Sa relation avec Kim Kardashian enfin officialisée sur les réseaux sociaux ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton agite la toile. Le septuple champion du monde de F1 aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Et le pilote de Ferrari semble avoir enfin officialisé sa relation avec la superstar américaine sur ses réseaux sociaux.

Si Lewis Hamilton réalise un plutôt bon début de saison avec Ferrari en F1, c’est surtout sa vie sentimentale qui fait parler depuis quelques semaines maintenant. Le septuple champion du monde s’est montré plutôt discret à cet égard depuis sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015. On lui a prêté de nombreuses aventures, comme avec Rihanna, Shakira ou encore Nicki Minaj. Mais cette fois, le Britannique aurait enfin retrouvé le véritable amour.

Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : La vidéo qui fait réagir sur les réseaux sociaux ! https://t.co/4F7qV1UveU — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

Lewis Hamilton a enfin retrouvé l'amour ? Et sa nouvelle dulcinée ne serait nulle autre que Kim Kardashian ! Tout a commencé en février dernier, lorsque les deux stars ont été aperçues ensemble dans les Cotswolds en Angleterre puis à Paris pour ce qui semblaient être des séjours romantiques. Lewis Hamilton et la femme d’affaires de 45 ans ont ensuite fait une apparition remarquée lors du Super Bowl, avant de s’offrir de nouvelles escapades en Arizona aux Etats-Unis ou encore à Tokyo au Japon. Un commentaire du champion de F1 sous un post Instagram de la superstar américaine n’est pas non plus passé inaperçu. Tout ces éléments ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines au sujet d’une potentielle relation amoureuse entre les deux vedettes.