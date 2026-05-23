«C’est fort», l’UBB savoure après son incroyable doublé !

Alexis Brunet

Ce samedi, l’UBB s’est imposé contre le Leinster 41 à 19 en finale de Champions Cup. Déjà victorieux la saison dernière, les Bordelais réalisent donc un incroyable doublé et installent encore une fois le rugby français sur le toit de l’Europe. Après cette très belle victoire, Maxime Lucu a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers, qui se sont montrés exemplaires.

La France règne sur le rugby européen. Après Montpellier qui s’est imposé vendredi soir en finale de Challenge Cup contre Ulster 59 à 26, ce samedi c’est l’UBB qui a remporté la Champions Cup grâce à une victoire 41 à 19 face au Leinster. Les partenaires de Louis Bielle-Biarrey n’ont pas vraiment tremblé lors de la rencontre et ils réalisent donc un incroyable doublé, car ils avaient déjà remporté la compétition la saison dernière contre Northampton (28-20).

Maxime Lucu savoure Encore une fois, l’UBB a pu compter sur un très grand Louis-Bielle Biarrey, auteur de deux essais et sacré meilleur joueur de la compétition, mais c’est Maxime Lucu qui a été élu homme du match, lui qui a scoré une fois et qui s’est montré impeccable dans son jeu au pied. Après la rencontre, le demi de mêlée a savouré au micro de France 2, mais il a surtout félicité ses coéquipiers. « On banalise souvent ces moments. On a eu des blessures, des absents, on a eu un parcours compliqué. Mais le faire à Bilbao, avec ces mecs-là, c'est fort. On était très concentrés sur les 20 premières minutes. C'est top. À l'échauffement ce matin, on a senti énormément de fraîcheur. On sentait qu'on était bien, la chaleur n'était pas trop au rendez-vous. On dit que pour grandir, il faut gagner des titres. Ce groupe-là est fantastique. »