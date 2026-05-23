«C’est fort», l’UBB savoure après son incroyable doublé !

Ce samedi, l’UBB s’est imposé contre le Leinster 41 à 19 en finale de Champions Cup. Déjà victorieux la saison dernière, les Bordelais réalisent donc un incroyable doublé et installent encore une fois le rugby français sur le toit de l’Europe. Après cette très belle victoire, Maxime Lucu a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers, qui se sont montrés exemplaires.
La France règne sur le rugby européen. Après Montpellier qui s’est imposé vendredi soir en finale de Challenge Cup contre Ulster 59 à 26, ce samedi c’est l’UBB qui a remporté la Champions Cup grâce à une victoire 41 à 19 face au Leinster. Les partenaires de Louis Bielle-Biarrey n’ont pas vraiment tremblé lors de la rencontre et ils réalisent donc un incroyable doublé, car ils avaient déjà remporté la compétition la saison dernière contre Northampton (28-20).
Maxime Lucu savoure
Encore une fois, l’UBB a pu compter sur un très grand Louis-Bielle Biarrey, auteur de deux essais et sacré meilleur joueur de la compétition, mais c’est Maxime Lucu qui a été élu homme du match, lui qui a scoré une fois et qui s’est montré impeccable dans son jeu au pied. Après la rencontre, le demi de mêlée a savouré au micro de France 2, mais il a surtout félicité ses coéquipiers. « On banalise souvent ces moments. On a eu des blessures, des absents, on a eu un parcours compliqué. Mais le faire à Bilbao, avec ces mecs-là, c'est fort. On était très concentrés sur les 20 premières minutes. C'est top. À l'échauffement ce matin, on a senti énormément de fraîcheur. On sentait qu'on était bien, la chaleur n'était pas trop au rendez-vous. On dit que pour grandir, il faut gagner des titres. Ce groupe-là est fantastique. »
Place au Top 14 maintenant
Après cette magnifique victoire en Champions Cup, les joueurs de l’UBB vont bien sûr prendre le temps de faire la fête, mais il faudra par la suite se remettre au boulot. Les partenaires de Matthieu Jalibert sont actuellement qualifiés pour les phases finales du Top 14 grâce à leur cinquième place, mais ils sont sous la pression de Clermont et du Racing 92 qui sont respectivement à un et trois points des Bordelais. Les hommes de Yannick Bru retrouveront le chemin du championnat le 31 mai prochain avec un déplacement à Toulon.