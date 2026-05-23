PSG - Luis Enrique : La décision importante avant Arsenal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 30 mai prochain, le PSG affrontera Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Afin de préparer au mieux ce choc européen, le club parisien a organisé un match amical en interne ce samedi. Suite à cet affrontement, Luis Enrique a pris une décision importante dans la gestion de ces joueurs en leur accordant du repos. Explications.

Le PSG a rendez-vous avec l’histoire. Pour la deuxième saison consécutive, le club parisien pourrait remporter la Ligue des Champions. Pour cela, les hommes de Luis Enrique devront battre Arsenal en finale le 30 mai prochain à Budapest. A désormais une semaine de cette très attendue finale de C1, le PSG se prépare au mieux. Pour cela, un match d’entraînement entre deux équipes de l’effectif a été organisé ce samedi au sein du Campus PSG de Poissy. Un match auquel n’ont pas pris part Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, qui récupèrent de manière individuelle afin d’être prêts pour le choc de la semaine prochaine.

Deux jours de repos pour le PSG Comme l’indique le Parisien, tout s’est bien déroulé sur cette rencontre amicale. Les joueurs du PSG se sont affrontés dans une belle ambiance, alors que 1000 Ultras avaient été invités par le club pour l’occasion. Et afin d’accorder un peu de fraîcheur au sein de son effectif, Luis Enrique a décidé de fixer deux jours de repos pour ses joueurs, qui auront quartier libre entre dimanche et lundi. La reprise de l’entraînement se fera donc ce mardi pour le PSG, qui entrera dans sa dernière ligne droite avant de jouer contre Arsenal.