PSG-Arsenal : Du nouveau sur la blessure d'Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

Ce samedi 30 mai, le PSG va se frotter à Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Sorti sur blessure contre le Paris FC, Ousmane Dembélé a assuré qu'il serait remis à temps pour ce grand rendez-vous. En attendant, Luis Enrique continue de le ménager. En effet, le numéro 10 du PSG ne participe pas au match amical programmé ce samedi.

Lors de la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a fait tomber à la fois l'AS Monaco, Chelsea, Liverpool et le Bayern. Qualifié pour la finale de la C1, le club de la capitale a rendez-vous avec Arsenal le samedi 30 mai au Stade Ferenc-Puskás de Budapest.

PSG : Ousmane Dembélé est touché au mollet droit Lors du derby contre le Paris FC, qui a eu lieu le dimanche 17 mai au Stade Jean Bouin, Ousmane Dembélé s'est blessé. Comme l'a communiqué le PSG, son numéro 10 est « sorti par précaution en raison d’une gêne musculaire au mollet droit ». Mais heureusement pour Luis Enrique, Ousmane Dembélé sera de la partie face au Bayern. Du moins, c'est ce qu'a assuré l'international français lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme sur RMC Sport : « Ça va très bien. J’ai eu une petite alerte face au Paris FC, mais ça va et ça va le faire pour la finale. Être à 100 % pour la finale ? Oui, oui, je pense, oui ça va le faire. Je n’ai pas de doute sur ça, j’espère être sur le terrain le 30 mai. J’ai eu tellement de petites alertes ou de grosses blessures dans ma carrière, que ce soit ici au PSG ou même avant, surtout avec les grandes échéances qui arrivent, surtout cette finale, j’ai préféré m’arrêter et surtout ne pas prendre de risque ».