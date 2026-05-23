Mercato : Le Real Madrid annonce le départ de deux légendes !

Amadou Diawara

A l'intersaison, le Real Madrid va perdre deux personnalités qui font partie des fondations du Real Madrid : Dani Carvajal (34 ans) et Alvaro Arbeloa (43 ans). Présent en conférence de presse d'avant-match ce vendredi (réception de l'Athletic ce samedi soir), le coach espagnol s'est prononcé sur son départ et celui de son capitaine.

En fin de contrat le 30 juin, Dani Carvajal ne va pas prolonger. Par conséquent, le capitaine du Real Madrid va changer de club librement et gratuitement cet été. Formé à la Maison-Blanche, le latéral droit de 34 ans n'avait connu qu'un seul autre club au cours de sa carrière jusqu'à présent : le Bayer Leverkusen, où il a été prêté en 2012-2013. En plus de Dani Carvajal, le Real Madrid va perdre une autre figure historique : Alvaro Arbeloa. Arrivé au Real Madrid lorsqu'il était en catégorie U19, l'ancien arrière droit a défendu les couleurs merengue pendant douze années, avant d'intégrer l'organigramme du club lorsqu'il a raccroché les crampons. Après avoir entrainé les jeunes, Alvaro Arbeloa a été promu coach de l'équipe première en janvier dernier. Et il va mettre fin à huit ans et demi au sein du staff du Real Madrid cet été.

«Cela fait 20 ans que j’appartiens au Real Madrid» Présent en conférence de presse ce vendredi, Alvaro Arbeloa s'est livré sur son départ du Real Madrid. « Des adieux au Real Madrid ? J’espère que ce sera plutôt un au revoir. J’ai toujours considéré le Real Madrid comme ma maison. Cela fait 20 ans que j’appartiens au Real Madrid, c’est chez moi. C’est mon dernier match cette saison (Real-Athletic ce samedi soir), mais je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie comme entraîneur au Real Madrid, on ne sait jamais. Je vais essayer d’en profiter. Et en pensant à gagner », a confié le technicien espagnol, avant de se prononcer sur le cas de son capitaine Dani Carvajal.