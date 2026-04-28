Mourinho - Deschamps : La presse espagnole dévoile la vraie priorité du Real Madrid pour remplacer Arbeloa

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’Alvaro Arbeloa ne devrait pas être conservé la saison prochaine, José Mourinho serait la priorité de Florentino Pérez pour le remplacer. Didier Deschamps a également été cité, mais il ne serait qu’un plan B aux yeux de la direction madrilène, qui aurait fait de Jürgen Klopp son favori selon la presse espagnole.

13 ans après son départ, José Mourinho pourrait faire son grand retour au Real Madrid. D’après les informations de The Athletic, l’actuel entraîneur du Benfica Lisbonne, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, serait la priorité de Florentino Pérez afin de remplacer Alvaro Arbeloa, nommé au mois de janvier dernier pour prendre la suite de Xabi Alonso.

🚨 Jose Mourinho preferred candidate of Florentino Perez to become next Real Madrid head coach. Support not universal inside #RMFC but president driving process so 63yo strong contender. ~€3m break clause in Benfica deal. W/ @MarioCortegana @TheAthleticFC https://t.co/7FqeSOBh68 — David Ornstein (@David_Ornstein) April 28, 2026

« Mourinho serait ouvert pour retourner au Real Madrid » « Mourinho serait ouvert pour retourner au Real Madrid, il serait heureux de revenir au Real Madrid. Je peux le confirmer à 100%. Mourinho serait absolument enthousiaste à propos d’un retour au Real Madrid. S’il y a une chance. Mais la décision revient à Florentino Pérez, c’est lui qui décide de l’entraîneur. Actuellement, il n’y a rien d’avancé ou de concret. Une décision sera prise prochainement pour savoir qui sera l’entraîneur idéal pour le Real Madrid. Mais Mourinho serait ouvert d’essayer une deuxième fois au Real Madrid. Le Real Madrid et Florentino Pérez ont été informés de cela, ils sont au courant de ce désir », a expliqué le journaliste Fabrizio Romano.