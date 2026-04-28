Mourinho - Deschamps : La presse espagnole dévoile la vraie priorité du Real Madrid pour remplacer Arbeloa

Alors qu’Alvaro Arbeloa ne devrait pas être conservé la saison prochaine, José Mourinho serait la priorité de Florentino Pérez pour le remplacer. Didier Deschamps a également été cité, mais il ne serait qu’un plan B aux yeux de la direction madrilène, qui aurait fait de Jürgen Klopp son favori selon la presse espagnole.
13 ans après son départ, José Mourinho pourrait faire son grand retour au Real Madrid. D’après les informations de The Athletic, l’actuel entraîneur du Benfica Lisbonne, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, serait la priorité de Florentino Pérez afin de remplacer Alvaro Arbeloa, nommé au mois de janvier dernier pour prendre la suite de Xabi Alonso.
« Mourinho serait ouvert pour retourner au Real Madrid »
« Mourinho serait ouvert pour retourner au Real Madrid, il serait heureux de revenir au Real Madrid. Je peux le confirmer à 100%. Mourinho serait absolument enthousiaste à propos d’un retour au Real Madrid. S’il y a une chance. Mais la décision revient à Florentino Pérez, c’est lui qui décide de l’entraîneur. Actuellement, il n’y a rien d’avancé ou de concret. Une décision sera prise prochainement pour savoir qui sera l’entraîneur idéal pour le Real Madrid. Mais Mourinho serait ouvert d’essayer une deuxième fois au Real Madrid. Le Real Madrid et Florentino Pérez ont été informés de cela, ils sont au courant de ce désir », a expliqué le journaliste Fabrizio Romano.
« Klopp est le favori » du Real Madrid
Toutefois, selon la Cadena SER, la priorité de Florentino Pérez serait en réalité un autre entraîneur que José Mourinho. Dans SER Deportivos, le journaliste Javier Herráez a déclaré ce mardi que « Klopp est le favori » de la direction du Real Madrid. En ce qui concerne les autres noms cités, notamment Didier Deschamps, ils ne seraient que des « plans B » : « Deschamps, Scaloni, Allegri ou Pochettino, qui a toujours beaucoup plu au Real Madrid, viendraient sans hésiter. » À noter que José Mourinho n’est pas cité par la radio espagnole. Au mois de mars dernier, l’agent de Jürgen Klopp avait assuré que ce dernier était « très heureux de son rôle actuel chez Red Bull, et les rumeurs concernant des négociations pour entraîner le Real Madrid ne sont que des rumeurs pour l’instant. »