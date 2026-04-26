Mercato - Real Madrid : Mbappé bientôt entraîné par José Mourinho ? La confirmation de Fabrizio Romano

Alors que le club va sans doute conclure une saison blanche, le Real Madrid pourrait changer totalement de visage la saison prochaine. Le club espagnol, actuellement entraîné par Alvaro Arbeloa, est à la recherche du coach idéal pour redonner une dynamique positive. Ces derniers jours, quelques grands noms ont été cités, à commencer par José Mourinho. Ce serait l'option la plus crédible.
Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a déjà connu 3 coachs différents. Mais le club espagnol a du mal à retrouver son niveau qui en faisait le meilleur club d'Europe. L'attaquant français ne remportera pas de trophée cette année avec son club et la solution vient peut-être de l'entraîneur. En effet, le Real Madrid réfléchit pour trouver la bonne personne. José Mourinho, lui, serait ravi de retrouver le club.
Mourinho de retour au Real Madrid ? Il dit oui
Actuel entraîneur du Benfica, José Mourinho a déjà pris les rênes du Real Madrid entre 2010 et 2013. Le Portugais de 63 ans pourrait être choisi pour devenir le prochain entraîneur du club. En tout cas, il serait partant pour relever ce défi. « Mourinho serait ouvert pour retourner au Real Madrid, il serait heureux de revenir au Real Madrid. Je peux le confirmer à 100%. Mourinho serait absolument enthousiaste à propos d’un retour au Real Madrid. S’il y a une chance. Mais la décision revient à Florentino Pérez, c’est lui qui décide de l’entraîneur. Actuellement, il n’y a rien d’avancé ou de concret. Une décision sera prise prochainement pour savoir qui sera l’entraineur idéal pour le Real Madrid. Mais Mourinho serait ouvert d’essayer une deuxième fois au Real Madrid. Le Real Madrid et Florentino Pérez ont été informés de cela, ils sont au courant de ce désir » assure Fabrizio Romano sur YouTube.
Le Real Madrid se prépare à changer d'entraîneur ?
Arrivé en janvier dernier à la tête du Real Madrid, Alvaro Arbeloa n'aura pas réussi à redresser la barre malgré quelques belles éclaircies. Le coach espagnol est sérieusement menacé par un départ même si certains pensent encore le voir exercer l'année prochaine. En plus de José Mourinho, les noms de Jürgen Klopp, Didier Deschamps ou encore Mauricio Pochettino ont été avancés dans la presse. La réponse de Florentino Pérez ne devrait pas se faire attendre trop longtemps.