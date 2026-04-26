Mercato - Real Madrid : Mbappé bientôt entraîné par José Mourinho ? La confirmation de Fabrizio Romano

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le club va sans doute conclure une saison blanche, le Real Madrid pourrait changer totalement de visage la saison prochaine. Le club espagnol, actuellement entraîné par Alvaro Arbeloa, est à la recherche du coach idéal pour redonner une dynamique positive. Ces derniers jours, quelques grands noms ont été cités, à commencer par José Mourinho. Ce serait l'option la plus crédible.

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé a déjà connu 3 coachs différents. Mais le club espagnol a du mal à retrouver son niveau qui en faisait le meilleur club d'Europe. L'attaquant français ne remportera pas de trophée cette année avec son club et la solution vient peut-être de l'entraîneur. En effet, le Real Madrid réfléchit pour trouver la bonne personne. José Mourinho, lui, serait ravi de retrouver le club.

Didier Deschamps : Un journaliste français n’en veut pas au Real Madrid et propose un autre nom pour le prochain entraîneur https://t.co/FFEro2lEE4 — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Mourinho de retour au Real Madrid ? Il dit oui Actuel entraîneur du Benfica, José Mourinho a déjà pris les rênes du Real Madrid entre 2010 et 2013. Le Portugais de 63 ans pourrait être choisi pour devenir le prochain entraîneur du club. En tout cas, il serait partant pour relever ce défi. « Mourinho serait ouvert pour retourner au Real Madrid, il serait heureux de revenir au Real Madrid. Je peux le confirmer à 100%. Mourinho serait absolument enthousiaste à propos d’un retour au Real Madrid. S’il y a une chance. Mais la décision revient à Florentino Pérez, c’est lui qui décide de l’entraîneur. Actuellement, il n’y a rien d’avancé ou de concret. Une décision sera prise prochainement pour savoir qui sera l’entraineur idéal pour le Real Madrid. Mais Mourinho serait ouvert d’essayer une deuxième fois au Real Madrid. Le Real Madrid et Florentino Pérez ont été informés de cela, ils sont au courant de ce désir » assure Fabrizio Romano sur YouTube.