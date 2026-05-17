Tour de France : La grande annonce de Julian Alaphilippe !

Auteur d'un début de saison assez compliqué, Julian Alaphilippe n'en reste pas moins très motivé pour la suite. Le double champion du monde annonce d'ailleurs sa présence sur les routes du Tour de France cet été.
Chouchou du public français depuis plusieurs années, Julian Alaphilippe est toutefois en difficulté depuis quelques temps. Son début de saison confirme d'ailleurs qu'il ne peut plus avoir les mêmes ambitions que par le passé. Mais le double champion du monde a toutefois confirmé qu'il serait bien présent au départ du Tour de France cet été.
Alaphilippe sera présent sur le Tour de France
« Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de travail qui m’attend, mais ça fait partie de mon job. Il y a encore un peu de temps. C’est tellement un moment important dans l’année. Personnellement, j’ai eu un début de saison difficile. Je me suis souvent senti épuisé et pas capable de faire ce que je pouvais faire. J’ai dû mettre un terme à ma campagne des classiques ardennaises. Alors j’ai essayé de recharger les batteries, d’en profiter pour voir un peu la famille et là, je pars pour trois semaines en altitude pour préparer le Tour et le Dauphiné », confie-t-il dans une interview accordée à Lyon People.
«Il y a beaucoup de travail qui m’attend»
Ce sera donc l'occasion pour Julian Alaphilippe de croiser le nouveau prodige du cyclisme français, un certain Paul Seixas. Et le coureur de Tudor lui prédit d'ailleurs un grand avenir : « Je ne veux pas m’immiscer dans la tempête médiatique dans laquelle il est. Avec mon regard de grand frère, j’ai envie de le protéger. J’ai envie qu’il fasse attention. Mais d’un autre côté, il est tellement talentueux, il est tellement prêt. J’ai envie de dire qu’il ne craint rien. Pour moi, c’est la plus belle chose qui peut lui arriver d’aller au Tour. Déjà pour lui, personnellement mais aussi pour sa famille, pour ses proches, pour son équipe. Physiquement et psychologiquement, on voit qu’il a un gros potentiel. Il est prêt. Tout ce qu’il pourra prendre, il va le prendre. Personne ne l’engueulera si ça ne va pas. Tout le monde sait qu’il n’a que 19 ans et qu’il a une belle carrière devant lui ». Le Tour de France 2026 sera peut-être l'occasion d'assister à une passation de pouvoir au sein du cyclisme tricolore.