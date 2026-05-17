Tour de France : La grande annonce de Julian Alaphilippe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison assez compliqué, Julian Alaphilippe n'en reste pas moins très motivé pour la suite. Le double champion du monde annonce d'ailleurs sa présence sur les routes du Tour de France cet été.

Chouchou du public français depuis plusieurs années, Julian Alaphilippe est toutefois en difficulté depuis quelques temps. Son début de saison confirme d'ailleurs qu'il ne peut plus avoir les mêmes ambitions que par le passé. Mais le double champion du monde a toutefois confirmé qu'il serait bien présent au départ du Tour de France cet été.

Alaphilippe sera présent sur le Tour de France « Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de travail qui m’attend, mais ça fait partie de mon job. Il y a encore un peu de temps. C’est tellement un moment important dans l’année. Personnellement, j’ai eu un début de saison difficile. Je me suis souvent senti épuisé et pas capable de faire ce que je pouvais faire. J’ai dû mettre un terme à ma campagne des classiques ardennaises. Alors j’ai essayé de recharger les batteries, d’en profiter pour voir un peu la famille et là, je pars pour trois semaines en altitude pour préparer le Tour et le Dauphiné », confie-t-il dans une interview accordée à Lyon People.