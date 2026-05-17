PSG - Transfert de Barcola : Arsenal prépare un énorme coup ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Bradley Barcola pourrait devenir l'un des dossiers brûlants de l'été au PSG. Et pour cause, l'ailier français n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2028, et surtout, il ne semble pas totalement satisfait de sa situation. Dans cette optique, Arsenal pourrait devenir une piste sérieuse. Encore plus que Liverpool.

Luis Campos l'a récemment confirmé au micro de Ligue1+, le mercato du PSG « est complètement arrêté depuis quelques semaines ». Et pour cause, l'objectif du club parisien « c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec tout le monde à fond et focus sur ça ». Autrement dit, officiellement, le PSG ne négociera aucun transfert avant la finale de la Ligue des champions. Et cela concerne également les discussions pour d'éventuelles prolongations de contrat.

Barcola, toujours un doute pour son avenir au PSG ? Une situation qui concerne notamment Bradley Barcola. L'ailier français est effectivement sous contrat jusqu'en 2028 et compte tenu de son statut, il se poserait des questions sur son avenir selon les informations de L'EQUIPE. « On aura une discussion après » la finale de la Ligue des champions, confirme-t-on dans son entourage dans les colonnes du journal. Malgré un temps de jeu très important, Barcola a bien conscience d'être derrière Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia dans la hiérarchie des attaquants ce qui lui laisse très peu d'espoir d'être aligné au coup d'envoi contre Arsenal le 10 mai prochain.