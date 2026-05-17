PSG - Transfert de Barcola : Arsenal prépare un énorme coup ?

L'avenir de Bradley Barcola pourrait devenir l'un des dossiers brûlants de l'été au PSG. Et pour cause, l'ailier français n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2028, et surtout, il ne semble pas totalement satisfait de sa situation. Dans cette optique, Arsenal pourrait devenir une piste sérieuse. Encore plus que Liverpool.
Luis Campos l'a récemment confirmé au micro de Ligue1+, le mercato du PSG « est complètement arrêté depuis quelques semaines ». Et pour cause, l'objectif du club parisien « c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec tout le monde à fond et focus sur ça ». Autrement dit, officiellement, le PSG ne négociera aucun transfert avant la finale de la Ligue des champions. Et cela concerne également les discussions pour d'éventuelles prolongations de contrat.
Barcola, toujours un doute pour son avenir au PSG ?
Une situation qui concerne notamment Bradley Barcola. L'ailier français est effectivement sous contrat jusqu'en 2028 et compte tenu de son statut, il se poserait des questions sur son avenir selon les informations de L'EQUIPE. « On aura une discussion après » la finale de la Ligue des champions, confirme-t-on dans son entourage dans les colonnes du journal. Malgré un temps de jeu très important, Barcola a bien conscience d'être derrière Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia dans la hiérarchie des attaquants ce qui lui laisse très peu d'espoir d'être aligné au coup d'envoi contre Arsenal le 10 mai prochain.
Arsenal plutôt que Liverpool ?
Et le cas Barcola ne passe pas inaperçue sur le marché où le profil de l'ancien Lyonnais est très recherché. Un ailier rapide et très fort dans les un-contre-un, ça ne court pas les rues, et c'est donc sans surprise que Bradley Barcola ne manquera pas de prétendants, surtout en Premier League comme l'explique L'EQUIPE. Néanmoins, le média précise que bien que Liverpool semble être le club le plus chaud dans ce dossier depuis plusieurs semaines, les Reds pourraient finalement être réticent à l'idée de recruter un joueur qui pourrait faire de l'ombre au jeune Rio Ngumoha (17 ans). Par conséquent, Liverpool cherchera plutôt un ailier droit. Dans cette optique, cela pourrait laisser le champ libre à Arsenal, bien décidé à remodeler son secteur offensif cet été.