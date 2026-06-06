PSG : Un crack a signé, la presse espagnole lui lance un avertissement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En janvier dernier, le PSG réalisait une petite signature avec l’arrivée de Dro Fernandez. Arrivé à Paris en provenance du FC Barcelone, le jeune milieu de terrain de 18 ans a eu du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Mais d’après la presse espagnole, il faudra pour le jeune numéro 27 franchir un palier dès la saison prochaine dans la capitale française.

Une nouvelle signature pour le PSG. Lors du dernier mercato hivernal, le club parisien n’avait pas vraiment décidé de se montrer offensif. Le club de la capitale avait seulement réalisé un pari d’avenir avec la venue du jeune Dro Fernandez. Considéré comme un grand talent de la Masia du FC Barcelone, le milieu de terrain né en 2008 s’est laissé convaincre par le projet du PSG et par Luis Enrique, qui l’a rapidement mis dans le grand bain en lui offrant du temps de jeu en Ligue 1 notamment.

Dro Fernandez doit franchir un palier au PSG S’il a affiché de belles promesses sur le plan technique notamment, Dro Fernandez doit encore progresser. C’est notamment ce qu’affirme le média catalan SPORT ce samedi. « Au PSG, ils n’attendent plus le garçon arrivé de La Masia. Ils attendent le joueur capable de rivaliser pour une place parmi les meilleurs », écrit ainsi le quotidien. Afin de continuer à progresser, le numéro 27 va devoir prendre de l’épaisseur au sein du PSG.