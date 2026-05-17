«La France n'a pas vu ça depuis longtemps» : Julian Alaphilippe s'enflamme pour le phénomène Paul Seixas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très impressionnant depuis le début de l'année, Paul Seixas sera très attendu durant le Tour de France cet été. Une épreuve à laquelle participera également Julian Alaphilippe qui ne tarit pas d'éloges pour son jeune compatriote.

Entre sa victoire impressionnante lors du Tour du Pays Basque et sa bataille impressionnante avec Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas a déjà impressionné le monde du cyclisme à seulement 19 ans. Le prodige français sera donc très attendu cet été sur les routes du Tour de France. Notamment par Julian Alaphilippe. Le double champion du monde a longtemps été la star du cyclisme français, mais il cède volontiers le flambeau à Paul Seixas, assurant même qu'il est prêt à l'accompagner.

Alaphilippe déjà conquis par Seixas « Je ne veux pas m’immiscer dans la tempête médiatique dans laquelle il est. Avec mon regard de grand frère, j’ai envie de le protéger. J’ai envie qu’il fasse attention. Mais d’un autre côté, il est tellement talentueux, il est tellement prêt. J’ai envie de dire qu’il ne craint rien. Pour moi, c’est la plus belle chose qui peut lui arriver d’aller au Tour. Déjà pour lui, personnellement mais aussi pour sa famille, pour ses proches, pour son équipe. Physiquement et psychologiquement, on voit qu’il a un gros potentiel. Il est prêt. Tout ce qu’il pourra prendre, il va le prendre. Personne ne l’engueulera si ça ne va pas. Tout le monde sait qu’il n’a que 19 ans et qu’il a une belle carrière devant lui », confie-t-il dans une interview accordée à Lyon People, avant d'en rajouter une couche.